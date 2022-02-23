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! Она говорит правильно, но ничего из этого не получится, так как для этого надо СИЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ, — а у большинства её НЕТ!!! Почти все давно отвергли этот Дар!
Vera Nika
Vera Nika
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233 views • February 23, 2022

Скачать архив https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).

Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

«Также услышите о войнах (!!!) и о военных слухах (!!!). Смотрите, не ужасайтесь (!!!), ибо надлежит всему тому быть, но это ещё не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады (!!!), моры (!!!)… Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за Имя Моё» — Не просто «за Христа», — а из-за Имени!!! Потому что это Имя Новое, непризнаваемое ещё безверным большинством! «Откровение Иисуса Христа (!!!), …и напишу на нём Имя БОГА (!!!) Моего … и Имя Моё (!!!) Новое» («Евангелие от Матфея»; «Откровение Иоанна Богослова»).

А вы думали что просто так, будете лишь воображать Бога по книжкам … и что будет вам защита от всех описанных бед?! А не хотите ли услышать слова: «Отойдите от Меня, Я НИКОГДА не знал вас»? (Это говорится в Евангелии). С большинством так наз. будто «верующих» так и будет, если останутся не раскаявшимися…


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