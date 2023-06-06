© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΥΝΟΝΘΥΛΕΥΜΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ, ΦΙΛΙΟΚΒΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΝΕΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ https://ugetube.com/watch/4VvJf1p3miHcKpG , https://rumble.com/v2savve-heretics-monks-of-mounten-athos.html .
ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΟΝΘΥΛΕΥΜΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ, ΑΡΕΙΑΝΙΣΜΟΥ, ΦΙΛΙΟΚΒΕ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΙΚΟΙ ΡΩΤΑΝΕ ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ, ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΝΕΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΜΒΡΟΣΙΟ ΣΑΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΔΗΘΕΝ… ΔΙΚΟΛΑΒΟΙ… "ΑΓΙΟΙ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΚΑΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ… [email protected] , [email protected] , a.o.888@αγιορειτων-πατερων.gr . "
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΝΑΟ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΙΕΡΕΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ, ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΟΥΤΕ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΓΙΑΤΙ "ΧΩΡὶΣ ΕΜΟΥ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΠΟΙΕΙΝ ΟΥΔΕΝ (ΙΩΑΝ. 15, 5)". ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙΤΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟ (ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΒΡΟΣΙΟ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ) ΕΝΑΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ; ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΕΝΩ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΝΑΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟ… Ο ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΣ (ΑΠΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΙΕΡΕΑ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ) ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΘΕΙ Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ. ΕΞΑΛΛΟΥ ΠΑΛΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΦΑΝΕΡΑ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΙΡΕΣΗ) ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΒΓΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ... ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΤΙΜΟΥΣΕ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΕ ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)». ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΙΩΑΝΝΟΥ,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, στίχοι: 9 "πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· 11 ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς".
.
ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΕΤΕ EMAILS ΚΑΙ ΡΩΤΑΤΕ ΑΝ ΤΑ ΕΛΑΒΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ;
ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΕΙΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΑΜΒΡΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΣΑΣ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΤΑΝ ΣΑΣ ΡΩΤΑΩ, ΩΣ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΩΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ; ΤΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑ (ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ) ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΩΣ ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ; (ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΜΕ ΠΑΡΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΩ)... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΔΩ https://ugetube.com/watch/4VvJf1p3miHcKpG , https://rumble.com/v2savve-heretics-monks-of-mounten-athos.html .