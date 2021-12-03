IFQ77 - Émission #77 du 2 décembre 2021 avec Ema Krusi

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IFQ77 - Émission #77 du 2 décembre 2021 avec Ema Krusi
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3 views • December 03, 2021
2 décembre 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions77:5
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 77e édition de votre émission hebdomadaire de l'Info en QuestionS, Ema revient pour nous parler de l’hyper-médicalisation de la grossesse et de l’accouchement.
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Ema Krusi :
Faux départ : https://emakrusi.com/video-category/106-faux-depart/
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Canal Telegram :
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé :
• PowerPoint "Traité Pandémie & Votation du 28 novembre 2021" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ77_BIlan_Suisse_Traite_Pandemie_Votation_28.pptx
• PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ77_BIlan_Suisse_Traite_Pandemie_Votation_28.pdf
• Articles calomnieux supplémentaires de la semaine sur Chloé :
https://www.20min.ch/fr/story/mauro-poggia-somme-de-prouver-sa-vaccination-158594771074
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/violation-du-secret-medical-une-fuite-concernant-mauro-poggia-excite-les-complotistes-id17024986.html
• Tedros Adhanom Gebreyesus - "le temps est venu pour un traité global sur les pandémies"
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/05/31/1001943709/the-time-has-come-for-a-global-pandemic-treaty-whos-tedros-says?t=1638450973397&;t=1638455863241
• Article de Guy Boulianne sur la traité Pandémie.
https://guyboulianne.com/2021/10/07/renforcement-de-loms-le-nouveau-traite-international-sur-les-pandemies-le-nouvel-ordre-mondial-et-la-fin-de-la-souverainete-des-nations/
• Communiqué de presse de l'OMS sur le Traité Pandémie - 1.12.21
https://www.who.int/fr/news/item/01-12-2021-world-health-assembly-agrees-to-launch-process-to-develop-historic-global-accord-on-pandemic-prevention-preparedness-and-response
• Résultats de la votation du 13 juin 2021.
https://www.ge.ch/votations/20210613/federal/suisse/
• Résultats de la votation du 28 novembre 2021. https://www.ge.ch/votations/20211128/federal/suisse/
• Reportage de la RTS sur la "fiabilité" des votations. https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/comment-savoir-si-mon-vote-a-bien-ete-pris-en-consideration-25045561.html
• Carte de Suisse : Résultats de la votation du 28.11.21, par commune https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/12/fr/16394_15864_15863_259/25577.html
• Fraudes au service des votations de Genève depuis 2011. https://www.illustre.ch/magazine/lanceuses-dalerte-trembler-geneve
et https://amp.rts.ch/info/regions/geneve/11586645-antonio-hodgers-attaque-en-justice-par-les-lanceuses-dalerte-du-service-des-votations-genevois.html?__twitter_impression=true
• Bulletins cachés au service des votations de Genève - mai 2019 https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/perquisition-service-votation-soupcons-fraude/story/23623776
• 22 boîtes de bulletins de vote laissées 3 jours à l'air libre devant le service de votations de Genève - mai 2021. https://amp.rts.ch/info/regions/geneve/12241812-des-milliers-denveloppes-de-vote-genevoises-laissees-en-desherence-dans-la-rue.html
• Vidéo de la journée du 28 novembre 2021 [votation sur les ajouts cachés de la Loi Covid-19]
https://rumble.com/vq2p86--28-novembre-2021-la-journe-historique-votation-sur-les-ajouts-cachs-de-la-.html
• Nombre de morts COVID par pays selon l'OMS : https://covid19.who.int/table
ou au jour le jour : https://ourworldindata.org/coronavirus
• Cette année, le temps froid d'hiver aura comme effet des réactions comme une CRISE CARDIAQUE ou des CAILLOTS SANGUINS.
https://www.thesun.co.uk/health/16862556/cold-weather-affect-body/
=> suite sous la vidéo de Chloé
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 77e édition de votre émission hebdomadaire de l'Info en QuestionS, Ema revient pour nous parler de l’hyper-médicalisation de la grossesse et de l’accouchement.
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Ema Krusi :
Faux départ : https://emakrusi.com/video-category/106-faux-depart/
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
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Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Canal Telegram :
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé :
• PowerPoint "Traité Pandémie & Votation du 28 novembre 2021" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ77_BIlan_Suisse_Traite_Pandemie_Votation_28.pptx
• PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ77_BIlan_Suisse_Traite_Pandemie_Votation_28.pdf
• Articles calomnieux supplémentaires de la semaine sur Chloé :
https://www.20min.ch/fr/story/mauro-poggia-somme-de-prouver-sa-vaccination-158594771074
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/violation-du-secret-medical-une-fuite-concernant-mauro-poggia-excite-les-complotistes-id17024986.html
• Tedros Adhanom Gebreyesus - "le temps est venu pour un traité global sur les pandémies"
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/05/31/1001943709/the-time-has-come-for-a-global-pandemic-treaty-whos-tedros-says?t=1638450973397&;t=1638455863241
• Article de Guy Boulianne sur la traité Pandémie.
https://guyboulianne.com/2021/10/07/renforcement-de-loms-le-nouveau-traite-international-sur-les-pandemies-le-nouvel-ordre-mondial-et-la-fin-de-la-souverainete-des-nations/
• Communiqué de presse de l'OMS sur le Traité Pandémie - 1.12.21
https://www.who.int/fr/news/item/01-12-2021-world-health-assembly-agrees-to-launch-process-to-develop-historic-global-accord-on-pandemic-prevention-preparedness-and-response
• Résultats de la votation du 13 juin 2021.
https://www.ge.ch/votations/20210613/federal/suisse/
• Résultats de la votation du 28 novembre 2021. https://www.ge.ch/votations/20211128/federal/suisse/
• Reportage de la RTS sur la "fiabilité" des votations. https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/comment-savoir-si-mon-vote-a-bien-ete-pris-en-consideration-25045561.html
• Carte de Suisse : Résultats de la votation du 28.11.21, par commune https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/12/fr/16394_15864_15863_259/25577.html
• Fraudes au service des votations de Genève depuis 2011. https://www.illustre.ch/magazine/lanceuses-dalerte-trembler-geneve
et https://amp.rts.ch/info/regions/geneve/11586645-antonio-hodgers-attaque-en-justice-par-les-lanceuses-dalerte-du-service-des-votations-genevois.html?__twitter_impression=true
• Bulletins cachés au service des votations de Genève - mai 2019 https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/perquisition-service-votation-soupcons-fraude/story/23623776
• 22 boîtes de bulletins de vote laissées 3 jours à l'air libre devant le service de votations de Genève - mai 2021. https://amp.rts.ch/info/regions/geneve/12241812-des-milliers-denveloppes-de-vote-genevoises-laissees-en-desherence-dans-la-rue.html
• Vidéo de la journée du 28 novembre 2021 [votation sur les ajouts cachés de la Loi Covid-19]
https://rumble.com/vq2p86--28-novembre-2021-la-journe-historique-votation-sur-les-ajouts-cachs-de-la-.html
• Nombre de morts COVID par pays selon l'OMS : https://covid19.who.int/table
ou au jour le jour : https://ourworldindata.org/coronavirus
• Cette année, le temps froid d'hiver aura comme effet des réactions comme une CRISE CARDIAQUE ou des CAILLOTS SANGUINS.
https://www.thesun.co.uk/health/16862556/cold-weather-affect-body/
=> suite sous la vidéo de Chloé
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