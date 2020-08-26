LANGE FRANS en GEORGE VAN HOUTS over 9/11

Lange Frans met George van Houts, 26 augustus 2020LANGE FRANS en GEORGE VAN HOUTS over 9/11ABONNEREN | Klik:George van Houts zijn Theater-College over 9/11: KomPlot Deel 1:En hier KomPlot Deel 2, over 9/11:Goede docu over gebouw WTC 7“Architects & Engineers, Solving the Mystery of WTC7”George van Houts in sterk interview over 9/11:Getuige Barry Jennins die jaren werkte in Wtc7, over explosies:(Helaas snel erna ineens overleden)En hier vertelt Barry Jennings meer hoe hij 9/11 meemaakte:Getuige Barry Jennings die net uit Wtc7 komt rennen:Duitse onderzoeker Heinz Pommer over 9/11Danny Jowenko op NL3:Joodse jongens dansen op 9/11:En ook hier over die Joodse jongens:Website van George van Houts voor theatertickets:Volg George van Houts op Twitter:TU Delft kritisch over officiële verhaal 9/11:Goede docu over 9/11 en gebouw 7, Loose Change:Het boek van Coen Vermeeren, 9/11 Complex:Gebouw 7 aanwijzingen van ontploffing opgesomd:Volg Lange Frans op Instagram:Spotify:De Pet van Lange Frans:Video Credits: Mitchel Westerwaal- - - - - - - - -