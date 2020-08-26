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LANGE FRANS en GEORGE VAN HOUTS over 9/11
Moerstaal
Moerstaal
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3 views • August 26, 2020
Lange Frans met George van Houts, 26 augustus 2020

LANGE FRANS en GEORGE VAN HOUTS over 9/11

ABONNEREN | Klik:
https://www.youtube.com/user/LangefransTV?sub_confirmation=1

George van Houts zijn Theater-College over 9/11: KomPlot Deel 1:
https://youtu.be/Kmd9e0aMkGk

En hier KomPlot Deel 2, over 9/11:
https://youtu.be/6wuRqo0q2GQ

Goede docu over gebouw WTC 7
“Architects & Engineers, Solving the Mystery of WTC7”
https://youtu.be/YWffRtM8lxM

George van Houts in sterk interview over 9/11:
https://youtu.be/hKtB_8HEabk

Getuige Barry Jennins die jaren werkte in Wtc7, over explosies:
(Helaas snel erna ineens overleden)
https://youtu.be/kRaKHq2dfCI

En hier vertelt Barry Jennings meer hoe hij 9/11 meemaakte:
https://youtu.be/tmUiML1yE1c

Getuige Barry Jennings die net uit Wtc7 komt rennen:
https://youtu.be/-XOK-r80nr8

Duitse onderzoeker Heinz Pommer over 9/11
https://youtu.be/8D4kmpNMiuc

Danny Jowenko op NL3:
https://youtu.be/Is-KmH9i8aA

Joodse jongens dansen op 9/11:
https://youtu.be/tRfhUezbKLw

En ook hier over die Joodse jongens:
https://youtu.be/rStJ5BgadPs

Website van George van Houts voor theatertickets:
https://www.georgevanhouts.nl/

Volg George van Houts op Twitter:
https://twitter.com/georgevanhouts

TU Delft kritisch over officiële verhaal 9/11:
https://youtu.be/nu2QqxpYcvA

Goede docu over 9/11 en gebouw 7, Loose Change:
https://youtu.be/lKO5t3rcIZU

Het boek van Coen Vermeeren, 9/11 Complex:
https://obeliskboeken.nl/product/9-11-complex

Gebouw 7 aanwijzingen van ontploffing opgesomd:
http://911physics.atspace.com/Pages/WTC7.htm

Volg Lange Frans op Instagram:
https://www.instagram.com/langefrans/

Spotify:
https://open.spotify.com/artist/5I2d294l90n7EMWVNUZczE

De Pet van Lange Frans:
https://www.langefrans.nl/store/

Video Credits: Mitchel Westerwaal
https://www.instagram.com/mitchelwesterwaal/

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Keywords
interview911moerstaallange fransgeorge van houts
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