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De waarheid W.E.F. (N.L)
MEDIA NL
MEDIA NL
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134 views • March 08, 2022
DEZE VIDEO WORDT NU ZELFS OP MIJN BITCHUTE KANAAL GECENSUREERD EN KAN NIET GEKEKEN WORDEN ZONDER REGISTRATIE. !
Er zijn beelden van de Nato laptop die bij het Nazi bolwerk werd aangetroffen, ooggetuigenverslagen die het verhaal bevestigen van de Franse journaliste dat de overheid van Ukraine aanslagen pleegt op de eigen bevolking om zo Rusland de schuld te kunnen geven en daarbij komt de journaliste zelf ook in beeld.
Verder beeldmateriaal van Zelensky die tot voor 2019 werkzaam was als acteur en comediant en nog voor kort stond te dansen op hoge hakken en een leren broek aan.

Ook een gedeelte van een getuigeverslag MH17 en de BIOLABS.

deel deze zoveel mogelijk in je eigen netwerk. A.U.B.

Deze film is NIET geschikt voor jeugdige kijkers. ! !!!!!!!!!!!!!
Keywords
newsinfonl
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