Τα κυριότερα σημεία από τον Δρ Li-Meng Yan αποκαλύπτει βιοόπλο του CCP που διαδίδει τον αιμορραγικό πυρετό μέσω των Ολυμπιακών Αγώνων

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10 views • February 24, 2022





Ο ιός λέγεται ότι είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και προκαλεί αιμορραγία μέσω πολλαπλών στομίων του σώματος, ακόμη και του δέρματος. Σύμφωνα με τον Δρ Γιαν, το ΚΚΚ γνωρίζει ήδη ένα αντίδοτο στο νέο βιοόπλο του αιμορραγικού πυρετού και συσσωρεύουν ενεργά το φάρμακο Johnson & Johnson που εξυπηρετεί αυτή τη λειτουργία. Σύμφωνα με τις πηγές του Δρ. Γιαν, το φάρμακο είναι γνωστό ως Darzalex (Daratumumab) και είναι πολύ ακριβό και κάπως ασυνήθιστο. Δεν έχει πουθενά κοντά στην ευρεία διαθεσιμότητα ιβερμεκτίνης. Το φάρμακο λειτουργεί στοχεύοντας τη γλυκοπρωτεΐνη CD38 η οποία υπερεκφράζεται σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα. Πιστεύεται ότι το κατασκευασμένο βιολογικό όπλο αιμορραγικού πυρετού προκαλεί ένα παλιρροϊκό κύμα παραγωγής CD38 στο σώμα, παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και προκαλώντας αιφνίδιο κυτταρικό θάνατο (μεταξύ άλλων προβλημάτων). Το συμπλήρωμα NAD+ ή το δινουκλεοτίδιο νικοτιναμίδης αδενίνης μπορεί να είναι ικανό να περιορίσει την υπερέκφραση του CD38. Ο Δρ J.E. Williams, γιατρός συμπληρωματικής ιατρικής και αντιγηραντικής, έχει ένα εξαιρετικό άρθρο που εξηγεί τη δυναμική όλων αυτών. Ονομάζεται, "Πώς να φτάσετε τα 100 χρόνια ζωής με το NAD+". (35 λεπτά, υπότιτλοι).



Πηγές Πληροφοριών

• Dr Li-Meng Yan Reveals CCP Spreading Hemorrhagic Fever Bioweapon Via Olympics

• SHOCK CLAIM: China has released another bioweapon during the Olympic games… a hemorrhagic fever virus… here’s nutritional info on what may BLOCK it in your blood

• Dr. J.E. Williams, a complementary medicine and anti-aging doctor, has an excellent article explaining the dynamics of all this, see Ο πρώην ιολόγος του Χονγκ Κονγκ και πληροφοριοδότης του ΚΚΚ, Δρ. Li-Meng Yan - ο οποίος είχε δίκιο από παλιά για την προέλευση του SARS-CoV-2 - έχει ισχυριστεί δημοσίως ότι το CCP και το PLA απελευθερώνουν ένα νέο, κατασκευασμένο βιολογικό όπλο στο αθλητές και συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Αυτή η σκόπιμη απελευθέρωση, λέει ο Δρ Γιαν, είναι χρονισμένη να μολύνει συμμετέχοντες από δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι στη συνέχεια θα μεταφέρουν εν αγνοία τους αιμορραγικό πυρετό στις χώρες καταγωγής τους, εξαπολύοντας ένα άλλο κύμα παγκόσμιας πανδημίας. Ο ιός έχει αλλοιωθεί μέσα σε ένα εργαστήριο για να κάνει την περίοδο επώασης μεγαλύτερη από το συνηθισμένο, τώρα ύποπτη για 3-4 εβδομάδες, προκειμένου να επιτραπεί στους επισκέπτες στο Πεκίνο να επιστρέψουν στο σπίτι χωρίς συμπτώματα κατά τη μεταφορά.Ο ιός λέγεται ότι είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και προκαλεί αιμορραγία μέσω πολλαπλών στομίων του σώματος, ακόμη και του δέρματος. Σύμφωνα με τον Δρ Γιαν, το ΚΚΚ γνωρίζει ήδη ένα αντίδοτο στο νέο βιοόπλο του αιμορραγικού πυρετού και συσσωρεύουν ενεργά το φάρμακο Johnson & Johnson που εξυπηρετεί αυτή τη λειτουργία. Σύμφωνα με τις πηγές του Δρ. Γιαν, το φάρμακο είναι γνωστό ως Darzalex (Daratumumab) και είναι πολύ ακριβό και κάπως ασυνήθιστο. Δεν έχει πουθενά κοντά στην ευρεία διαθεσιμότητα ιβερμεκτίνης. Το φάρμακο λειτουργεί στοχεύοντας τη γλυκοπρωτεΐνη CD38 η οποία υπερεκφράζεται σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα. Πιστεύεται ότι το κατασκευασμένο βιολογικό όπλο αιμορραγικού πυρετού προκαλεί ένα παλιρροϊκό κύμα παραγωγής CD38 στο σώμα, παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και προκαλώντας αιφνίδιο κυτταρικό θάνατο (μεταξύ άλλων προβλημάτων). Το συμπλήρωμα NAD+ ή το δινουκλεοτίδιο νικοτιναμίδης αδενίνης μπορεί να είναι ικανό να περιορίσει την υπερέκφραση του CD38. Ο Δρ J.E. Williams, γιατρός συμπληρωματικής ιατρικής και αντιγηραντικής, έχει ένα εξαιρετικό άρθρο που εξηγεί τη δυναμική όλων αυτών. Ονομάζεται, "Πώς να φτάσετε τα 100 χρόνια ζωής με το NAD+". (35 λεπτά, υπότιτλοι).Πηγές Πληροφοριών• Dr Li-Meng Yan Reveals CCP Spreading Hemorrhagic Fever Bioweapon Via Olympics https://www.brighteon.com/e7b7880f-9eaf-4389-b22d-12802cfc69e4 • SHOCK CLAIM: China has released another bioweapon during the Olympic games… a hemorrhagic fever virus… here’s nutritional info on what may BLOCK it in your blood https://www.naturalnews.com/2022-02-14-shock-claim-china-has-released-another-bioweapon-during-the-olympic-games-hemorrhagic-fever-virus.html • Dr. J.E. Williams, a complementary medicine and anti-aging doctor, has an excellent article explaining the dynamics of all this, see https://www.bitchute.com/video/HLLt1jsiDR7A/ Keywords bioweaponccpolympicshemorrhagic fever

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