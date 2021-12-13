© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Silvano Trotta : "Beaucoup de scientifiques et politiques m'appellent pour avoir des infos"
Follow
0
Share
Report
41 views • December 13, 2021
13 décembre 2021 : https://odysee.com/@francesoir:2/silvano-trotta-dans-ses-locaux:e
FranceSoir : https://odysee.com/@francesoir:2
@francesoir
L'article : https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/silvano-trotta-nous-recoit
Et cf. également :
Idriss Aberkane : "L’État français est un des plus gros producteurs de fake news"
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/idriss-aberkane
Toutes nos vidéos sont à retrouver sur videos.francesoir.fr/
Soutenir France Soir : francesoir.fr/soutien
FranceSoir : https://odysee.com/@francesoir:2
@francesoir
L'article : https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/silvano-trotta-nous-recoit
Et cf. également :
Idriss Aberkane : "L’État français est un des plus gros producteurs de fake news"
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/idriss-aberkane
Toutes nos vidéos sont à retrouver sur videos.francesoir.fr/
Soutenir France Soir : francesoir.fr/soutien
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.