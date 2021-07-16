JOE BIDEN WIL ‘STOOTTROEPEN’ VAN DEUR TOT DEUR STUREN OM ALLE KINDEREN VOL TE SPUITEN MET EXPERIMENT

e vaccinatiecampagne hapert – en niet alleen in Europa. Ook in de VS worden steeds minder mensen overgehaald om het Covid-vaccin te nemen. Vorige week verscheen president Joe Biden voor de pers en maakte hij nieuwe plannen bekend om de vaccinatiegraad van de bevolking te verhogen: Hij zei dat het nu nodig is om “letterlijk op deuren te kloppen” om mensen gevaccineerd te krijgen.



“Nu moeten we van gemeenschap tot gemeenschap gaan, buurt tot buurt, en van deur tot deur – letterlijk op deuren kloppen”, aldus Biden. Hoe het werk aan de deur van de burger er precies zal uitzien, bleef open. Als alleen de ongevaccineerden worden bezocht, roept dat grote vragen op over de privacy – en of het bij een beleefd gesprek zou blijven, betwijfelen velen, meldt Report24. Er zijn immers ook vriendelijke “vaccinatiecomités” in India: wanneer zij echter arriveren, vluchten de burgers liever.



Ook het feit dat Biden aankondigde dat er spoedig speciale teams zouden worden ingezet om het virus in te dammen zodra er ergens een uitbraak zou worden geregistreerd, wekte slechte associaties.



Zoals verwacht was de verontwaardiging op de sociale netwerken na zijn opmerkingen groot. Velen dachten onwillekeurig aan een nieuwe Gestapo. Een gebruiker merkte op:



Als Trump dit had voorgesteld, zou Twitter letterlijk de servercapaciteit niet hebben om het hoge volume aan Hitler-referenties weer te geven.



Juridische oppositie



Biden’s aandringen krijgt ook kritiek uit de juridische gemeenschap. Mark Brnovich, de procureur-generaal van Arizona, schreef een brief aan de president van de VS waarin hij scherpe kritiek uitte op de voorgestelde maatregel. Er staat:



Samen met vele burgers van Arizona was ik zeer verontrust toen uw Witte Huis aangaf dat het mogelijk in het bezit is van medische dossiers met de contactinformatie van Amerikanen die niet zijn gevaccineerd. Als dit het geval is, is dit een ernstige inbreuk op de privacy, en ik zal dergelijke inbreuken in Arizona niet tolereren.

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Yeah, so what does this mean? Will the stormtroopers, I mean friendly public health professionals, have individual/household level data on who has been vaccinated? I’d ask Uncle Joe but he’s busy ordering ice cream