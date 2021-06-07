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Frihedsbevægelsens Fællesråd Demo Rytterstatuen [01.06.2021]
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0 view • June 07, 2021
- Frihedsbevægelsens Fællesråd: "Demonstrationen er lovligt anmeldt til Københavns Kommune og Københavns politI."
Note: Hvad så IKKE er et lovkrav jf Grundlovens § 79 = forsamlingsfrihed, hvorfor ignorer De det?
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169#K8
§ 79. ALLE Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.
Endnu en Satanisk 'insider' #PSYOP eller sætter Frihedsbevægelsens Fællesråd ikke ind i lovene som de påstår de gør?
Eller er de direkte inkompetente?
Jeg stoler ikke på dem, har oplevet for meget Satanisme gennem årene... Den her 'lugter' også så det basker...
Danmarks Riges Grundlov (Grundloven)
LOV nr 169 af 05/06/1953 GÆLDENDE
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169#K8
Og jeg kan også fortælle og dokumentere historier om disse 'Borgerforslag' som også er direkte Djøfferiske manipulerende løgnaktige, jeg har været med i mange år, Folketinger er nemlig IKKE forpligtiget til at tage et 'Borgerforslag' op selvom det har fået 1 million underskrifter, de kan 'vælge' at gøre det. LÆS det med småt... #WakeTheFuckUp..
--
HUSK ALLE KAN VÆRE FRITAGET/UNDTAGET ALT
SARS-COV-2 Influenza Mundble, Influenza false positive Test, utestet influenza 'vaccine' og Influenza PAS.
Og man skal ikke vise lægeerklæring, man skal blot sige det.
APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one
--
20 læger fra Rigshospitalet d 18 nov 2020 at Masker IKKE virker imod denne SARS-COV-2 Influenza (også censureret)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/*
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
--
Begivenhed af Frihedsbevægelsens Fællesråd
Christiansborg Slotsplads
1. juni 2021 kl. 13.00 UTC+02 – 3. jun. kl. 19.00 UTC+02
Pris: gratis · Varighed: 2 dage
Offentligt · Alle på eller uden for Facebook
12396 Syntes godt om
14834 Personer følger dette
699 personer har svaret
https://www.facebook.com/Frihedsbev%C3%A6gelsens-F%C3%A6llesr%C3%A5d-112034043976488/
https://fb.me/e/1s8479mE
- Lovforslaget skal 2. behandles i Folketinget tirsdag den 1.JUNI som punkt nr. 38 på dagsordenen - Folketingssalen åbner kl.13:00.
- Lovforslaget skal 3. behandles i Folketinget torsdag den 3.JUNI som punkt nr. 9 på dagsordenen - Folketingssalen åbner kl.10:15.
--
HOLD DIG SELV OPDATERET OM TIDSPUNKTER OG ÆNDRINGER I KALENDEREN: https://www.ft.dk/samling/20201/ugeplan/2021_22/index.htm
--
Justitsminister Nick Hækkerup har udtalt at danske borgers "frihedsrettigheder ikke er nogen, som er gældende" og at de derfor er "noget man forestiller sig oppe i hovedet" og ydermere, at frihedsrettigheder er noget "som organisationer finder på, og som man gerne ville have skulle være der."
Socialdemokratiet, anført af Nick Hækkerup har derfor med sin omvendte logik om menneskers frihed, udfærdiget et lovforslag (L189) som blandt andet giver ”politiet mulighed for at udstede et generelt forbud mod ophold på et bestemt sted, hvortil der er almindelig adgang, hvis en gruppe af personer udviser en utryghedsskabende adfærd i området.”
--
VORES RET TIL AT FORSAMLES OG DELE OG MODTAGE INFORMATION VED DEMONSTRATIONER ER TRUET!
--
Frihedsbevægelsens Fællesråd kalder ALLE frihedskæmpere og modstandsbevægelser til ”Larme-Demo” på Christiansborg Slotsplads.
Det bliver en simpel demonstration for vi har kun ét formål: At gøre ALLE politikere opmærksomme på, at vi siger;
NEJ til ”tryghedslov”! JA til sandhed!
NO MORE BULLSHIT! VI KRÆVER VORES RET TIL FORSAMLING!
Tag din potte, pande, gryde og grydeske, trommer, fløjter og ALT hvad du har som larmer, og lad os SAMMEN få skabt SÅ MEGET LARM at INGEN er i tvivl om vores UTILFREDSHED MED STATSAPPARATETS ULOVLIGE LOVE!
- Demonstrationen tirsdag d.1.6. starter kl.13 og fortsætter til 2.behandlingen i folketinget er færdigt. Lovforslaget står som nr. 38 i kalenderen. (L189)
- Demonstrationen torsdag d.3.6. starter kl.10:00. og fortsætter til 3.behandlingen i folketinget er færdigt. Lovforslaget står som nr. 9 i kalenderen (L189).
- Torsdag d.3.6. behandles også borgerforslaget "Mette Frederiksen for en Rigsret", hvorfor vi bliver på Christiansborg Slotsplads til folketinget har behandlet forslaget. Borgerforslaget står som nr. 22 i kalenderen (B162).
Vi mødes på Christiansborg Slotsplads!
Tag gerne skilte eller andet med, som kan sprede budskabet til de forbipasserende omkring pladsen.
Når vi har brug for pause, har vi nogle enkelte talere og sange, inden vi tager ”en runde mere”.
Tryghedsloven kan læses her:
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L189/index.htm
Borgerforslaget kan læses her: https://www.ft.dk/.../beslutningsforslag/b162/index.htm
HOLD DIG SELV OPDATERET OM TIDSPUNKTER OG ÆNDRINGER I KALENDEREN: https://www.ft.dk/sa
Note: Hvad så IKKE er et lovkrav jf Grundlovens § 79 = forsamlingsfrihed, hvorfor ignorer De det?
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169#K8
§ 79. ALLE Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.
Endnu en Satanisk 'insider' #PSYOP eller sætter Frihedsbevægelsens Fællesråd ikke ind i lovene som de påstår de gør?
Eller er de direkte inkompetente?
Jeg stoler ikke på dem, har oplevet for meget Satanisme gennem årene... Den her 'lugter' også så det basker...
Danmarks Riges Grundlov (Grundloven)
LOV nr 169 af 05/06/1953 GÆLDENDE
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169#K8
Og jeg kan også fortælle og dokumentere historier om disse 'Borgerforslag' som også er direkte Djøfferiske manipulerende løgnaktige, jeg har været med i mange år, Folketinger er nemlig IKKE forpligtiget til at tage et 'Borgerforslag' op selvom det har fået 1 million underskrifter, de kan 'vælge' at gøre det. LÆS det med småt... #WakeTheFuckUp..
--
HUSK ALLE KAN VÆRE FRITAGET/UNDTAGET ALT
SARS-COV-2 Influenza Mundble, Influenza false positive Test, utestet influenza 'vaccine' og Influenza PAS.
Og man skal ikke vise lægeerklæring, man skal blot sige det.
APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one
--
20 læger fra Rigshospitalet d 18 nov 2020 at Masker IKKE virker imod denne SARS-COV-2 Influenza (også censureret)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/*
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
--
Begivenhed af Frihedsbevægelsens Fællesråd
Christiansborg Slotsplads
1. juni 2021 kl. 13.00 UTC+02 – 3. jun. kl. 19.00 UTC+02
Pris: gratis · Varighed: 2 dage
Offentligt · Alle på eller uden for Facebook
12396 Syntes godt om
14834 Personer følger dette
699 personer har svaret
https://www.facebook.com/Frihedsbev%C3%A6gelsens-F%C3%A6llesr%C3%A5d-112034043976488/
https://fb.me/e/1s8479mE
- Lovforslaget skal 2. behandles i Folketinget tirsdag den 1.JUNI som punkt nr. 38 på dagsordenen - Folketingssalen åbner kl.13:00.
- Lovforslaget skal 3. behandles i Folketinget torsdag den 3.JUNI som punkt nr. 9 på dagsordenen - Folketingssalen åbner kl.10:15.
--
HOLD DIG SELV OPDATERET OM TIDSPUNKTER OG ÆNDRINGER I KALENDEREN: https://www.ft.dk/samling/20201/ugeplan/2021_22/index.htm
--
Justitsminister Nick Hækkerup har udtalt at danske borgers "frihedsrettigheder ikke er nogen, som er gældende" og at de derfor er "noget man forestiller sig oppe i hovedet" og ydermere, at frihedsrettigheder er noget "som organisationer finder på, og som man gerne ville have skulle være der."
Socialdemokratiet, anført af Nick Hækkerup har derfor med sin omvendte logik om menneskers frihed, udfærdiget et lovforslag (L189) som blandt andet giver ”politiet mulighed for at udstede et generelt forbud mod ophold på et bestemt sted, hvortil der er almindelig adgang, hvis en gruppe af personer udviser en utryghedsskabende adfærd i området.”
--
VORES RET TIL AT FORSAMLES OG DELE OG MODTAGE INFORMATION VED DEMONSTRATIONER ER TRUET!
--
Frihedsbevægelsens Fællesråd kalder ALLE frihedskæmpere og modstandsbevægelser til ”Larme-Demo” på Christiansborg Slotsplads.
Det bliver en simpel demonstration for vi har kun ét formål: At gøre ALLE politikere opmærksomme på, at vi siger;
NEJ til ”tryghedslov”! JA til sandhed!
NO MORE BULLSHIT! VI KRÆVER VORES RET TIL FORSAMLING!
Tag din potte, pande, gryde og grydeske, trommer, fløjter og ALT hvad du har som larmer, og lad os SAMMEN få skabt SÅ MEGET LARM at INGEN er i tvivl om vores UTILFREDSHED MED STATSAPPARATETS ULOVLIGE LOVE!
- Demonstrationen tirsdag d.1.6. starter kl.13 og fortsætter til 2.behandlingen i folketinget er færdigt. Lovforslaget står som nr. 38 i kalenderen. (L189)
- Demonstrationen torsdag d.3.6. starter kl.10:00. og fortsætter til 3.behandlingen i folketinget er færdigt. Lovforslaget står som nr. 9 i kalenderen (L189).
- Torsdag d.3.6. behandles også borgerforslaget "Mette Frederiksen for en Rigsret", hvorfor vi bliver på Christiansborg Slotsplads til folketinget har behandlet forslaget. Borgerforslaget står som nr. 22 i kalenderen (B162).
Vi mødes på Christiansborg Slotsplads!
Tag gerne skilte eller andet med, som kan sprede budskabet til de forbipasserende omkring pladsen.
Når vi har brug for pause, har vi nogle enkelte talere og sange, inden vi tager ”en runde mere”.
Tryghedsloven kan læses her:
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L189/index.htm
Borgerforslaget kan læses her: https://www.ft.dk/.../beslutningsforslag/b162/index.htm
HOLD DIG SELV OPDATERET OM TIDSPUNKTER OG ÆNDRINGER I KALENDEREN: https://www.ft.dk/sa
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