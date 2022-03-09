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Tout ce que Vous Croyez Savoir - EPISODE 8 RENDEZ VOUS AVEC ROCH
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11 views • March 09, 2022
Episode 8 des "Rendez Vous avec Roch"
Playlist: https://www.brighteon.com/watch/92990142-7c3e-4252-a613-59a74c2144d8?index=1
Chaine Youtube: https://www.youtube.com/user/topsecret1766/videos
Site Officiel: https://www.topsecret.fr/
"Cet épisode a été tourné dans un fief important de la Résistance, le Gîte de l'Aigle à Bugarach : http://www.gitedelaigle.com/
Après avoir debunker les programmes de la NASA et donc le fantasme d'un glorieux "avenir de l'Humanité" ; après avoir révélé au monde entier, aux anglais et aux américains, que SATAN, l'INTELLIGENCE est à l'origine de ce monde artificiel enfermé dans une boucle spatio-temporelle, Roch s'attaque aujourd'hui à l'autre pilier de notre réalité : l'Egypte antique, de façon à prouver que nous vivons réellement dans une simulation holographique fractale.
Le but est de nous déprogrammer et de mettre à mal l'agenda de cette Intelligence artificielle, son plan et son schéma, de façon à libérer l'humanité et à la préparer au retour du Généralissime. Un commando d'élite s'est infiltré en nous, un rebelle qui a été longuement malmené, mais qui n'attend que nous pour relever la tête et renverser le système de cette matrice artificielle."
Playlist: https://www.brighteon.com/watch/92990142-7c3e-4252-a613-59a74c2144d8?index=1
Chaine Youtube: https://www.youtube.com/user/topsecret1766/videos
Site Officiel: https://www.topsecret.fr/
"Cet épisode a été tourné dans un fief important de la Résistance, le Gîte de l'Aigle à Bugarach : http://www.gitedelaigle.com/
Après avoir debunker les programmes de la NASA et donc le fantasme d'un glorieux "avenir de l'Humanité" ; après avoir révélé au monde entier, aux anglais et aux américains, que SATAN, l'INTELLIGENCE est à l'origine de ce monde artificiel enfermé dans une boucle spatio-temporelle, Roch s'attaque aujourd'hui à l'autre pilier de notre réalité : l'Egypte antique, de façon à prouver que nous vivons réellement dans une simulation holographique fractale.
Le but est de nous déprogrammer et de mettre à mal l'agenda de cette Intelligence artificielle, son plan et son schéma, de façon à libérer l'humanité et à la préparer au retour du Généralissime. Un commando d'élite s'est infiltré en nous, un rebelle qui a été longuement malmené, mais qui n'attend que nous pour relever la tête et renverser le système de cette matrice artificielle."
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