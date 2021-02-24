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Solo es un Coagulo de Sangre

https://drive.google.com/file/d/1FQp9Dg9q1DvVJv3pySg-zThoR32k7MCN/view





Se feminista, se inteligente, no te dejes engañar. Evita que te manipulen y te usen. Por favor, infórmate de verdad, nuestro futuro y nuestra vida están gravemente en peligro.

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Dilema:

¿Cómo es posible que esté ocurriendo este sin sentido?

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. Audio: Planes globalistas y agendas de las elites supranacionales. Aborto Derechos y leyes

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. Dioxido de Cloro. C5N entrevista al Dr. Marcelo Fernandez “versión editada”

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. Latinoamerica y Europa unidas contra la agenda de exterminio global y contra esta manipulada pandemia



