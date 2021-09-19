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EXCERPT:FAUCI CREATING FAKE EPIDEMICS WITH FAKE TESTS FOR OVER 30 YEARS -THE COVID PROJECT
Hopeful
Hopeful
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101 views • September 19, 2021
EXCERPT
EXCERPT - A PRESS CONFERENCE FROM 30 YEARS AGO
- REGARDING THE FAKE TESTS FAUCI WAS USING THEN TO CREATE A FAKE EPIDEMIC AND EXACTLY WHAT FAUCI IS DOING TODAY
- IT IS A DESCRIPTION FROM THE 30 YEARS AGO THAT DESCRIBES EXACTLY THE SAME CRIME FAUCI IS PERPETRATING TODAY- FAUCI CREATED A FAKE "EPIDEMIC" 30 YEARS AGO WITH THE SAME FAKE TYPES OF TESTS AS COVID
FAUCI NIH/CDC/FDA CREATING FAKE PANDEMICS USING FAKE TESTS FOR OVER 30 YEARS
- THIS VIDEO IS DESCRIBING EVERYTHING FAUCI/BIRX IS DOING TODAY WITH PROJECT COVID19 - ITS THE SAME GENOCIDAL SCAM WITH PROJECT COVID19 - THESE MURDERERS IN THE MEDICAL COMMUNITY HAVE BEEN MASS MURDERING FOR OVER 30 YEARS
AND MAKING BILLIONS OF DOLLARS FROM IT
https://www.minds.com/research_start_point/
https://gab.com/stop_dirty_government
Fauci Accused of Bioterrorism 30 Years Ago- Full Interview
https://www.joshwhotv.com/v/.QG8r2A
Keywords
current eventspoliticspoliticians
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