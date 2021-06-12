Μαθήματα διαφυγής των λαθρομεταναστών από ΚΕΕΦΡΑ

την ώρα που Ελληνίδες βιάζονται η γίνεται απόπειρα βιασμού από λαθρομετανάστες (πριν 3 ημέρες 6 Πακιστανοί έσκισαν τα ρούχα μια Ελληνίδας και έκαναν βιντεοσκόπηση του περιστατικού) οι "αλληλέγγυοι" (αλληλέγγυοι ετυμολογία σημερινή: μισώ οτιδήποτε Ελληνικό) αριστεριστές του ΚΕΕΦΡΑ (αρχηγός οργάνωσης Κωνσταντίνου βλέπε βίντεο) κάνουν μαθήματα για το πώς θα διαφεύγουν την σύλληψη οι λαθρομετανάστες.

Εντάξει δεν υπάρχει κράτος δεν υπάρχει Εισαγγελέας δεν υπάρχει τίποτα...

Μπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικό μην δώσετε