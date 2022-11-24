ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΤΟΝΩΝ ΕΩΣΦΟΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, Η ΣΟΥΦΛΗ, Ο ΚΑΝΑΚΗΣ… ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ https://ugetube.com/watch/XgYmOTfUmCECyEc , https://rumble.com/v1wu3j0-antichrist-zionism.html . ΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΕΙ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.
Ωστόσο στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ δεν αναφέρεται ότι επιτρέπεται ο
"ειρηνικός προσηλυτισμός" ή ότι "απαγορεύεται ο βίαιος
προσηλυτισμός" αλλά αναγράφεται διαυγέστατα και επακριβώς με 3 λέξεις
ότι:
"Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ" (είτε ειρηνικός είτε βίαιος επομένως) και ισχύει φυσικά για όλους τους αιρετικούς, τις παραθρησκευτικές οργανώσεις και τους αλλόδοξους ΝΕΟΝΕΡΩΝΕΣ! ΝΕΟΝΕΡΩΝΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥΣ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Άρθρo 13, Παράγραφος 2: «O πρoσηλυτισμός απαγoρεύεται» https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf .
ΔΕΙΤΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΟΠΩΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ, Ο ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΕΩΣΦΟΡΙΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ, Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ… ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΑΣΚΟΥΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ «ΜΜΕ=ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ».
Η
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ",
ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ
"ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ,
ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ
ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
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