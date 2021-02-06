Rain International - Presentation På Svenska 2021 med Lilian Druve - ca 21 min

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11 views • February 06, 2021



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Rain International Presentation På Svenska 2021 med Lilian Druve



Kontakta mej för mer info. Jag kan hjälpa det komma igång med din Rain-verksamhet. Vi har en steg-för-steg-utbildning som är gratis.



Rain International - en överblick över företaget Rain International som 100.000-tals människor världen över lierar sig med för att få det bättre i sina liv.



RI fokuserar bl.a på att hjälp oss med vår hälsa, att ge oss optimal näring så vi orkar med dagen på bästa sätt.



Det finns ett sätt att boosta sin friskhet, sin hälsa och det är..att gå tillbaka dit där allting börjar…till FRÖN!



HISTORISKT sett om vi tänker på företag som startat nya kategorier inom näring så har dom omsatt miljarder och åter miljarder kronor.



Företag som varit först med att saluföra olika örtpreparat, olika vitamin- och mineralkapslar, super-juicer, essentiella oljor är företag som skapat och tillgodosett en enorm efterfrågan och även hjälpt många, många människor som du och jag att bli höginkomsttagare, att kunna skapa sig en livsstil som dom flesta bara drömmer om.



Vet du vad - den största kategorin inom näring är frön - för ursprunget till alla produkter inom dom här andra kategorierna är ju just frön.



Utan frö ingen ört, ingen frukt, ingen olja…det är just fröet och dess enorma potential som Rain International fokuserar på.



Produkterna är helt fenomenala, helt naturliga, helt giftfria, utan konserveringsmedel - råa, kallpressade, näringstäta frön i speciella blandningar.



Soul - svartkumminfrön, svarthallonfrön, druvkärnor och D-ribose.



Soul togs fram av forskare och barncancerläkare på Maryland University 2005-2006. Dom sökte något som kunde stärka immunförsvaret hos barn som genomgått konventionell cancerbehandling utan önskat resultat. Man insåg att man behövde ge barnen mesta möjliga näring på minsta möjliga volym.



2011 grundas Rain International som tar produkten Soul ut i världen. Den specifika blandningen i Soul gav ett otroligt gensvar bland användarna så Rain lät testa produkten hos Brunswick Labs för att se vad den egentligen gör i kroppen.



Resultatet var väldigt intressant!



Soul minskar inflammationen i vår celler… mycket av vår ohälsa kommer just från inflammerade celler…så när vi kan minska inflammations-nivån så kommer också positiva resultat och det är det vi ser över hela världen med dom här närings-täta fröprodukterna - människor berättar t.ex hur dom kunnat gå av sina mediciner, hur dom får sin energi och kraft tillbaka, hur dom kunnat bli värkfria osv.



Vi får inte säga att produkterna botar eller läker ett medicinskt tillstånd då fröprodukterna inte är medicinskt registrerade, inte heller registrerade kosttillskott utan klassas som mat, så alla som får äta mat kan äta dom.



Utöver Soul har vi kompletterande produkter t.ex Core som renar våra organ från omvärldsgifter, ph-balanserar kroppen som ger oss allt det gröna vi behöver varje dag.Bend som hjälper oss med leder och ligament.

Pure som bygger upp vår tarmfloraForm - ett helt växtbaserat proteinpulver.



Som ni ser har vi helt fenomenala, giftfria, växtbaserade produkter som hjälper oss hålla oss friska.Men inte nog med det…vi vill även hjälpa till där människor inte har tillgång till samma resurser som många av oss har…



RI startade en stiftelse (S4CF - Seeds For Change Foundation).



Varje gång någon köper en produkt så går en del av intäkterna till S4CF. För dom pengarna gör vi fantastiska saker. Vi har bl.a. byggt skolor i Uganda och Mexico. Projekt pågår just nu i Indien, Nepal, Rumänien där vi hjälper till med näring, handikappcenter, barnhem etc.



Det vi pratat om hittills är jätteviktigt, att kunna vara så frisk som möjligt, kunna hjälpa andra att hålla sig så friska som möjligt och att kunna hjälpa människor som inte har samma möjligheter som vi…men det är också en annan sak vi behöver ta hand om och det är våra ekonomiska behov…är pengar allting - nej. Är pengar viktigt - ja! Vi behöver resurser för att kunna göra det vi behöver göra och även det vi vill göra…och för att kunna hjälpa andra…



Med oss kan du tjäna pengar och hjälpa andra tjäna pengar genom att bjuda in din fb-vänner till vår fb-grupp där vi har all info om våra produkter och till den här presentationen där vi även berättar om möjligheten att förbättra alla olika aspekter i våra liv.



När någon bestämmer sig för för att bli kund genom din rekommendation så får du betalt.När någon bestämmer sig för att också komma med och sprida info om produkterna och vill tjäna pengar så kommer den personen att…köpa ett startpaket (det finns i nuläget olika startpaket - från €157 ända upp till €2800). Man väljer paket beroende på hur mycket valuta man vill ha för pengarna och vad som passar bäst i ens nuvarande ekonomiska situation. Du får betalt (provision) på startpaketet som dina nya personer köper. Dom kallas nu partners. Kontaktinformation till Lilian Druve:Facebook: https://www.facebook.com/LilianDruve/ Messenger: m.me/liliandruveMejl: [email protected] Rain International Presentation På Svenska 2021 med Lilian DruveKontakta mej för mer info. Jag kan hjälpa det komma igång med din Rain-verksamhet. Vi har en steg-för-steg-utbildning som är gratis.Rain International - en överblick över företaget Rain International som 100.000-tals människor världen över lierar sig med för att få det bättre i sina liv.RI fokuserar bl.a på att hjälp oss med vår hälsa, att ge oss optimal näring så vi orkar med dagen på bästa sätt.Det finns ett sätt att boosta sin friskhet, sin hälsa och det är..att gå tillbaka dit där allting börjar…till FRÖN!HISTORISKT sett om vi tänker på företag som startat nya kategorier inom näring så har dom omsatt miljarder och åter miljarder kronor.Företag som varit först med att saluföra olika örtpreparat, olika vitamin- och mineralkapslar, super-juicer, essentiella oljor är företag som skapat och tillgodosett en enorm efterfrågan och även hjälpt många, många människor som du och jag att bli höginkomsttagare, att kunna skapa sig en livsstil som dom flesta bara drömmer om.Vet du vad - den största kategorin inom näring är frön - för ursprunget till alla produkter inom dom här andra kategorierna är ju just frön.Utan frö ingen ört, ingen frukt, ingen olja…det är just fröet och dess enorma potential som Rain International fokuserar på.Produkterna är helt fenomenala, helt naturliga, helt giftfria, utan konserveringsmedel - råa, kallpressade, näringstäta frön i speciella blandningar.Soul - svartkumminfrön, svarthallonfrön, druvkärnor och D-ribose.Soul togs fram av forskare och barncancerläkare på Maryland University 2005-2006. Dom sökte något som kunde stärka immunförsvaret hos barn som genomgått konventionell cancerbehandling utan önskat resultat. Man insåg att man behövde ge barnen mesta möjliga näring på minsta möjliga volym.2011 grundas Rain International som tar produkten Soul ut i världen. Den specifika blandningen i Soul gav ett otroligt gensvar bland användarna så Rain lät testa produkten hos Brunswick Labs för att se vad den egentligen gör i kroppen.Resultatet var väldigt intressant!Soul minskar inflammationen i vår celler… mycket av vår ohälsa kommer just från inflammerade celler…så när vi kan minska inflammations-nivån så kommer också positiva resultat och det är det vi ser över hela världen med dom här närings-täta fröprodukterna - människor berättar t.ex hur dom kunnat gå av sina mediciner, hur dom får sin energi och kraft tillbaka, hur dom kunnat bli värkfria osv.Vi får inte säga att produkterna botar eller läker ett medicinskt tillstånd då fröprodukterna inte är medicinskt registrerade, inte heller registrerade kosttillskott utan klassas som mat, så alla som får äta mat kan äta dom.Utöver Soul har vi kompletterande produkter t.ex Core som renar våra organ från omvärldsgifter, ph-balanserar kroppen som ger oss allt det gröna vi behöver varje dag.Bend som hjälper oss med leder och ligament.Pure som bygger upp vår tarmfloraForm - ett helt växtbaserat proteinpulver.Som ni ser har vi helt fenomenala, giftfria, växtbaserade produkter som hjälper oss hålla oss friska.Men inte nog med det…vi vill även hjälpa till där människor inte har tillgång till samma resurser som många av oss har…RI startade en stiftelse (S4CF - Seeds For Change Foundation).Varje gång någon köper en produkt så går en del av intäkterna till S4CF. För dom pengarna gör vi fantastiska saker. Vi har bl.a. byggt skolor i Uganda och Mexico. Projekt pågår just nu i Indien, Nepal, Rumänien där vi hjälper till med näring, handikappcenter, barnhem etc.Det vi pratat om hittills är jätteviktigt, att kunna vara så frisk som möjligt, kunna hjälpa andra att hålla sig så friska som möjligt och att kunna hjälpa människor som inte har samma möjligheter som vi…men det är också en annan sak vi behöver ta hand om och det är våra ekonomiska behov…är pengar allting - nej. Är pengar viktigt - ja! Vi behöver resurser för att kunna göra det vi behöver göra och även det vi vill göra…och för att kunna hjälpa andra…Med oss kan du tjäna pengar och hjälpa andra tjäna pengar genom att bjuda in din fb-vänner till vår fb-grupp där vi har all info om våra produkter och till den här presentationen där vi även berättar om möjligheten att förbättra alla olika aspekter i våra liv.När någon bestämmer sig för för att bli kund genom din rekommendation så får du betalt.När någon bestämmer sig för att också komma med och sprida info om produkterna och vill tjäna pengar så kommer den personen att…köpa ett startpaket (det finns i nuläget olika startpaket - från €157 ända upp till €2800). Man väljer paket beroende på hur mycket valuta man vill ha för pengarna och vad som passar bäst i ens nuvarande ekonomiska situation. Du får betalt (provision) på startpaketet som dina nya personer köper. Dom kallas nu partners. Keywords healthnetwork marketingrain international sverigerain soulpresentation rain internationallilian druverain corerain purerain formrain bendfreedom lifestyle

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