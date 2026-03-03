© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
GOD SENDS HIS HOPE
HERMES THOTH
WORLD LOUNGE-TRACK 6
INSTRUMENTAL INTRODUCTION
ALARM CLOCK------TIME TO WAKE !!
ALARM CLOCK------HEAVEN WAITS !!!
INSTRUMENTS
VERSE 1:
WAKE, WAKE, TIME TO WAKE
WAKE, WAKE, TIME TO AWAKE
I'M SENT TO BREAK THE SPELL
CAST ON YOUR SOUL.....YES
I'VE BEEN SENT BY GOD TO TELL THE TRUTH
GOD SENDS HIS HOPE.....ME
VERSE 2:
WAKE, WAKE, TIME TO WAKE
YES, THAT IS MY HOPE
WAKE, WAKE, TIME TO AWAKE
TO BREAK THE SPELL CAST ON YOUR SOUL
INSTRUMENTS
BEEN SENT FROM GOD TO TELL YOU THE TRUTH----REPEAT 4 TIMES
INSTRUMENTS (SHORT)
GOD SENDS HIS HOPE......GOD SENDS HIS HOPE
INSTRUMENTS
VERSE 3:
I'M SENT TO BREAK THE SPELL
CAST ON YOUR SOUL....YES
AND WITH GOD'S HEALING TRUTH I GIVE TO YOU
GOD SENDS HIS HOPE......HERMES
WAKE, WAKE, TIME TO AWAKE
REPEAT OUT
HERMES THOTH ESAMUEL......
GOD'S MESSENGER ANGEL OF HOPE, DELIVERER OF HEALING TRUTH !!!