Tagatuba. Korporatiivne põldude mürgitamine ja katkuna leviv vähk.

Postitan siia 7526. suvel (R.S.T.P), ehk Teile selgemalt kirjutades siis PIIBLILOOJATE AJALUULU järgsel 2017. aastal, Youtubesse ja sealt mingitegi hoiatusteta kustutatud "Terve Elu Telepildi" kanalisse ülesselaetud salvestise.



Nagu näha, on kogu tavapõllumajanduses saadav ja poes müüdav söök isegi mitte lihtsalt kuumtöödeldud ja raskeltomastuv ning seedimist ja keha kurnav ning ummistav söök, vaid just Inimkeha öökima ajav S-ÖÖK ja tervislikulst loomulikust toidust pole siin jälgegi.

Kõik see aga tekitab haigusi, sh. ka vähki ning kunagi hiljem ka nn. "loomulikku" vanadusdementsust.



Mõelge Inimesed, kas seda korporatiivset mürgimögasööki ikka tasub edasi osta või oleks mõistlikum toetada vaid puhast toitu kasvatavaid põllumehi või veelgi parem, ise toidu ohutusele mõeldes seda enda energiaga, enda keha vajadustele vastuvõetavas vajaduses kasvatama hakata.