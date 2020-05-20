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L'affaire du professeur Raoult révélée. Confidences à partager...
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20 views • May 20, 2020
Import 24 mars 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=rDeZx1lFO0g
Chaine YT artistepro : https://www.youtube.com/channel/UCtakrFaZmQLAhE1i0WUUH8Q
SCANDALE D'ETAT: L'ex ministre Macronienne de la santé empêche qu'un médicament soignant le coronavirus ne puisse soigner les malades du Coronavirus. L'affaire de la Chloroquine dévoilée. Regardez ma prochaine vidéo vidéo sur les agissements d'Agnes Buzyn https://youtu.be/rDeZx1lFO0g
Chaine YT artistepro : https://www.youtube.com/channel/UCtakrFaZmQLAhE1i0WUUH8Q
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