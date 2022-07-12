گذر از جمهوری اسلامیِ ابراهیمی با کدام روش؟ ۱)مشروطه ابراهیمی ۲)شورای گذار ابراهیمی ۳)انقلاب ایرانی

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
براستی گذر پیروزمندانه و روبه جلو از ظلمت #جمهوری_اسلامی با کدام روش میسر است؟ آیا با بازگشت به بیش از صد سال پیش و قانون اساسی اسلام پناه #مشروطه می توان گامی به جلو گذاشت و ظلمت عربی را تنها در لغت به تاریکی ایرانی مشروطه با حکومت موروثی مادام العمر و باند بازی و دربار بازی و اسلام پناهی و فقیه سالاری مشروطه با پنج فقیه ناظرش بر قوانین مجلس جایگزین کرد؟ یا اینکه ظلمت ابراهیمی را با نور #انقلاب_ایرانی هازلی و نه گام رو به جلویش باید چون تندر نابود کرد؟ یا شاید هم جمهوری ابراهیمی را با #شورای_مدیریت_گذار سه #سید ابراهیمی #تجزیه_طلب که #شورای_گذار ابراهیمیان برای نابودی کیان #ایران و #هویت_ایرانی است باید گذاری داد از ایران و نه برای ایران ؟ اینهمه هیاهو از سوی #کانونهای_قدرت برای بازگشت حکومت ورشکسته #مشروطه که از دل آن #جاعش برآمد برای چیست؟ آیا #رضاشاه طرفدار مشروطه بود یا متوقف کننده آن؟ آیا شعار مردم که #رضاشاه_روحت_شاد است بازتاب دهنده انقلاب ایرانی است که رضاشاه انجام داد و هازلی می گوید یا مشروطه اسلام پناه؟ آیا رضاشاه با بازگشت مشروطه ابراهیمی روحش شاد میشود یا در عذاب ابدی خواهد ماند؟ چرا شادی روح رضاشاه تنها و تنها با انقلاب ایرانی #هازلی میسر است؟ چرا برای آینده بهتر ایران باید جسارت و شجاعت #تغییر_جهت_تمدنی با نه گام هازلی را داشت نه اینکه محدود به مشروطه گندیده اسلام پناه باقی ماند؟
#ظلمت_جمهوری_اسلامی
#تاریکی_مشروطه
#نور_انقلاب_ایرانی
این برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش که پخش مستقیم میشود را ببینید و آنرا لایک کنید و به اشتراک
گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید.