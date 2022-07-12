BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

گذر از جمهوری اسلامیِ ابراهیمی با کدام روش؟ ۱)مشروطه ابراهیمی ۲)شورای گذار ابراهیمی ۳)انقلاب ایرانی
Mehriran TV
Mehriran TV
40 followers
Follow
0
Share
Report
1 view • July 12, 2022

براستی گذر پیروزمندانه و روبه جلو از ظلمت #جمهوری_اسلامی با کدام روش میسر است؟ آیا با بازگشت به بیش از صد سال پیش و قانون اساسی اسلام پناه #مشروطه می توان گامی به جلو گذاشت و ظلمت عربی را تنها در لغت به تاریکی ایرانی مشروطه با حکومت موروثی مادام العمر و باند بازی و دربار بازی و اسلام پناهی و فقیه سالاری مشروطه با پنج فقیه ناظرش بر قوانین مجلس جایگزین کرد؟ یا اینکه ظلمت ابراهیمی را با نور #انقلاب_ایرانی هازلی و نه گام رو به جلویش باید چون تندر نابود کرد؟ یا شاید هم جمهوری ابراهیمی را با #شورای_مدیریت_گذار سه #سید ابراهیمی #تجزیه_طلب که #شورای_گذار ابراهیمیان برای نابودی کیان #ایران و #هویت_ایرانی است باید گذاری داد از ایران و نه برای ایران ؟ اینهمه هیاهو از سوی #کانونهای_قدرت برای بازگشت حکومت ورشکسته #مشروطه که از دل آن #جاعش برآمد برای چیست؟ آیا #رضاشاه طرفدار مشروطه بود یا متوقف کننده آن؟ آیا شعار مردم که #رضاشاه_روحت_شاد است بازتاب دهنده انقلاب ایرانی است که رضاشاه انجام داد و هازلی می گوید یا مشروطه اسلام پناه؟ آیا رضاشاه با بازگشت مشروطه ابراهیمی روحش شاد میشود یا در عذاب ابدی خواهد ماند؟ چرا شادی روح رضاشاه تنها و تنها با انقلاب ایرانی #هازلی میسر است؟ چرا برای آینده بهتر ایران باید جسارت و شجاعت #تغییر_جهت_تمدنی با نه گام هازلی را داشت نه اینکه محدود به مشروطه گندیده اسلام پناه باقی ماند؟ #ظلمت_جمهوری_اسلامی #تاریکی_مشروطه #نور_انقلاب_ایرانی این برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش که پخش مستقیم میشود را ببینید و آنرا لایک کنید و به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید.

Keywords
iraniranian revolutionabrahamic constitutional
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
U.S. envoys &#8220;shocked&#8221; after meeting with Ukrainian leaders, who mockingly refuse to recognize the territorial consequences of the war

U.S. envoys “shocked” after meeting with Ukrainian leaders, who mockingly refuse to recognize the territorial consequences of the war

Lance D Johnson
Ford’s China ties draw federal scrutiny as trade tensions escalate

Ford’s China ties draw federal scrutiny as trade tensions escalate

Willow Tohi
Trump Predicts Iran War Will End &#8220;Immediately&#8221; After November Midterms

Trump Predicts Iran War Will End “Immediately” After November Midterms

Garrison Vance
Trump Predicts Nosedive on Oil and Gas Prices &#8220;Right After&#8221; Midterm Elections

Trump Predicts Nosedive on Oil and Gas Prices “Right After” Midterm Elections

Garrison Vance
Green groups cried foul over Endangered Species Act reforms but ignored their own turbine body count

Green groups cried foul over Endangered Species Act reforms but ignored their own turbine body count

Cassie B.
Houthi Strikes on Saudi Refinery Threaten Remaining Red Sea Energy Lifeline

Houthi Strikes on Saudi Refinery Threaten Remaining Red Sea Energy Lifeline

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy