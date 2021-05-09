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An meine Familie: Bitte wacht auf!
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Wenn Eltern von Lügenmedien denkbetreut werden
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Forscher: Corona-Todesrate ist wahrscheinlich geringer als 0,2 Prozent: https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/forscher-corona-sterblichkeit-betraegt-023-prozent-li.111917
Studie: Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID- 19: An overview of systematic evaluations:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13554
Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data: https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
Coronapandemie: PCR-Test, Infektion, Erkrankung: https://www.aerzteblatt.de/archiv/216905/Coronapandemie-PCR-Test-Infektion-Erkrankung
Judges in Portugal highlight “more than debatable” reliability of Covid tests: https://www.portugalresident.com/judges-in-portugal-highlight-more-than-debatable-reliability-of-covid-tests
Corona-Urteil aus Portugal stellt Quarantäne-Automatismus nach PCR-Test infrage: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/corona-urteil-aus-portugal-stellt-quarantaene-automatismus-nach-pcr-test-infrage-a3386680.html
Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be: https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
Massive Gesundheitsschädigung durch Masken Meta-Studie bestätigt Gefahren: https://reitschuster.de/post/massive-gesundheitsschaedigung-durch-masken
Studie: Is a Mask That Covers the Mouth and Nose Free from Undesirable Side Effects in Everyday Use and Free of Potential Hazards?: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344/htm
Stanford Studie mit Top Medizin-Wissenschaftler Ioannidis zeigt keinen Nutzen von Lockdowns : https://tkp.at/2021/01/11/stanford-studie-mit-top-medizin-wissenschaftler-ioannidis-zeigt-keinen-nutzen-von-lockdowns
Studie: Assessing mandatory stay- at- home and business closure effects on the spread of COVID- 19: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13484
Studien zur Wirksamkeit und den Folgen von Lockdowns: https://philippantonmende.com/2021/02/12/studien-zur-wirksamkeit-und-den-folgen-von-lockdowns
Statistisches Bundesamt: Sterbefallzahlen im März 2021: 11 % unter dem Durchschnitt der Vorjahre : https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/04/PD21_185_12621.html
Täglicher Lagebericht des RKI: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Feb_2021/2021-02-16-de.pdf?__blob=publicationFile
Impfstoff-Zulassungsprotokoll beschreibt lebensbedrohliche Nebenwirkungen: https://www.wochenblick.at/impfstoff-zulassungsprotokoll-beschreibt-lebensbedrohliche-nebenwirkungen/
Horror-Risiken: Nach Corona-Impfung bekämpft Körper eigene Zellen: https://www.wochenblick.at/horror-risiken-nach-corona-impfung-bekaempft-koerper-eigene-zellen
Experten sehen Risiken bei Astrazeneca auch für Ältere: https://www.nachrichten-heute.net/689562-experten-sehen-risiken-bei-astrazeneca-auch-fuer-aeltere.html
Corona: Pentagon entwickelt Chip gegen Covid-19: https://www.waz.de/politik/usa-pentagon-entwickelt-chip-zur-erkennung-von-covid-19-id232034903.html
Isolat Truth Fund - Samuel Eckert: https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund
▶️ IMPFUNG - DIE ENDLÖSUNG DER MENSCHHEITSFRAGE
In diesem Video seht ihr WICHTIGE BEWEISE und INDIZIEN, die nahelegen, dass mit Impfungen, insbesondere mit der CORONA-mRNA oder Vektor-Impfung Unfruchtbarkeit und weitere Autoimmunerkrankungen bewusst herbeigeführt werden!
Dazu bitte auch unser vorheriges Video beachten!: https://www.bitchute.com/video/qzD14KXt3gGl
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13554
Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data: https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
Coronapandemie: PCR-Test, Infektion, Erkrankung: https://www.aerzteblatt.de/archiv/216905/Coronapandemie-PCR-Test-Infektion-Erkrankung
Judges in Portugal highlight “more than debatable” reliability of Covid tests: https://www.portugalresident.com/judges-in-portugal-highlight-more-than-debatable-reliability-of-covid-tests
Corona-Urteil aus Portugal stellt Quarantäne-Automatismus nach PCR-Test infrage: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/corona-urteil-aus-portugal-stellt-quarantaene-automatismus-nach-pcr-test-infrage-a3386680.html
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Statistisches Bundesamt: Sterbefallzahlen im März 2021: 11 % unter dem Durchschnitt der Vorjahre : https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/04/PD21_185_12621.html
Täglicher Lagebericht des RKI: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Feb_2021/2021-02-16-de.pdf?__blob=publicationFile
Impfstoff-Zulassungsprotokoll beschreibt lebensbedrohliche Nebenwirkungen: https://www.wochenblick.at/impfstoff-zulassungsprotokoll-beschreibt-lebensbedrohliche-nebenwirkungen/
Horror-Risiken: Nach Corona-Impfung bekämpft Körper eigene Zellen: https://www.wochenblick.at/horror-risiken-nach-corona-impfung-bekaempft-koerper-eigene-zellen
Experten sehen Risiken bei Astrazeneca auch für Ältere: https://www.nachrichten-heute.net/689562-experten-sehen-risiken-bei-astrazeneca-auch-fuer-aeltere.html
Corona: Pentagon entwickelt Chip gegen Covid-19: https://www.waz.de/politik/usa-pentagon-entwickelt-chip-zur-erkennung-von-covid-19-id232034903.html
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