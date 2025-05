ETHAN ₪ WHAT'S THE SAMSON OPTION❓ [SAM HYDE 🎙 CHARLS CARROLL]

โ–บ Joe Rogan and The Mountain People Won't Like This Video โ€ข https://www.youtube.com/watch?v=5gtTih3YZgk

โ–บ I LOVE FEMALES SO MUCH IT'S UNREAL [ft. Asmongolds Dad] โ€ขhttps://www.youtube.com/watch?v=zV0q9IOEcoA

โ–บ The Bugman Loves His Cinematic Movies With Ugly Actors โ€ข https://www.youtube.com/watch?v=2D9SD0i-Y60&pp=0gcJCR0AztywvtLA

โ–บ White Guilt Is How Civilisations Die [Beware of Red Pill Grifters] https://www.youtube.com/watch?v=SxdSvfP9J7E





[๐๐Ž๐Ž๐Š๐’ ๐Œ๐„๐๐“๐ˆ๐Ž๐๐„๐ƒ ๐ˆ๐ ๐‹๐ˆ๐•๐„๐’๐“๐‘๐„๐€๐Œ๐’ & ๐’๐€๐Œ ๐‡๐˜๐ƒ๐„ ๐‘๐„๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐„๐๐ƒ๐€๐“๐ˆ๐Ž๐]





๐Ÿ“– ๐Œ๐จ๐ซ๐ ๐š๐ง ๐ƒ๐จ๐ฐ๐ง๐ž๐ฒ: ๐Ž๐ข๐ฅ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ

[BOOK] https://amzn.to/4iYdAA6





๐Ÿ“– ๐“๐ก๐ž ๐‚๐ˆ๐€ ๐๐’๐˜๐Ž๐ ๐Œ๐š๐ง๐ฎ๐š๐ฅ - ๐๐ฌ๐ฒ๐œ๐ก๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐Ž๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐ข๐ง ๐†๐ฎ๐ž๐ซ๐ซ๐ข๐ฅ๐ฅ๐š ๐–๐š๐ซ๐Ÿ๐š๐ซ๐ž

[BOOK] https://amzn.to/40qEwlj





๐Ÿ“– ๐•๐ฅ๐š๐๐ข๐ฌ๐ฅ๐š๐ฏ ๐™๐ฎ๐›๐จ๐ค: ๐‚๐จ๐ฅ๐ฅ๐š๐ฉ๐ฌ๐ž: ๐“๐ก๐ž ๐ ๐š๐ฅ๐ฅ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐’๐จ๐ฏ๐ข๐ž๐ญ ๐”๐ง๐ข๐จ๐ง

[BOOK] https://amzn.to/3Ykqxfo

[KINDLE] https://amzn.to/3G0k96L

[FREE AUDIO W/ FREE TRIAL] https://amzn.to/42nnBjs





๐Ÿ“– ๐๐š๐ฅ๐ญ๐š๐ฌ๐š๐ซ ๐†๐ซ๐š๐œ๐ข๐š๐ง : ๐“๐ก๐ž ๐€๐ซ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐–๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฅ๐ฒ ๐–๐ข๐ฌ๐๐จ๐ฆ: ๐€ ๐๐จ๐œ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ซ๐š๐œ๐ฅ๐ž

[BOOK] https://amzn.to/4lql5Sg

[KINDLE] https://amzn.to/4lmcP5y

[FREE AUDIO W/ FREE TRIAL] https://amzn.to/3R9LcyS





๐Ÿ“– ๐€๐ซ๐ญ๐ก๐ฎ๐ซ ๐Š๐จ๐ž๐ฌ๐ญ๐ฅ๐ž๐ซ: ๐“๐ก๐ž ๐€๐œ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐‚๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง

[BOOK] https://amzn.to/4j2ttGa





[๐ ๐”๐‹๐‹ ๐‹๐ˆ๐’๐“ ๐Ž๐ ๐๐Ž๐Ž๐Š๐’ ๐‘๐„๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐„๐๐ƒ๐„๐ƒ ๐๐˜ ๐’๐€๐Œ ๐‡๐˜๐ƒ๐„] *updated

pastebin link ๐Ÿ‘‰ https://pastebin.com/ZxZGaAKL





[๐“๐‡๐„ ๐๐„๐– ๐๐ˆ๐‹๐‹: ๐’๐„๐‚๐Ž๐๐ƒ ๐ƒ๐Ž๐’๐„ ๐๐‹๐€๐˜๐‹๐ˆ๐’๐“๐’]





๐Ÿ”ด ๐“๐‡๐„ ๐๐„๐– ๐๐ˆ๐‹๐‹: ๐’๐„๐‚๐Ž๐๐ƒ ๐ƒ๐Ž๐’๐„: ๐€๐‹๐‹ ๐„๐ƒ๐ˆ๐“๐’

ย ย ย โ€ข THE NEW PILL: SECOND DOSE: ALL EDITS





๐ŸŸก ๐’๐‚๐”๐ ๐ ๐„๐ƒ ๐‘๐„๐€๐‹๐“๐Ž๐‘: ๐“๐‡๐„ ๐๐„๐– ๐๐ˆ๐‹๐‹ ๐„๐ƒ๐ˆ๐“๐’ [๐๐ˆ๐‚๐Š ๐‘๐Ž๐‚๐‡๐„๐ ๐Ž๐‘๐“]

ย ย ย โ€ข SCUFFED REALTOR: THE NEW PILL EDITS [NICK ...





๐Ÿ”ด ๐‡๐„๐€๐‹๐“๐‡ + ๐†๐˜๐Œ + ๐๐Ž๐—๐ˆ๐๐† + ๐๐€๐‚๐Š๐๐€๐ˆ๐ ๐€๐ƒ๐•๐ˆ๐‚๐„ [๐’๐€๐Œ ๐‡๐˜๐ƒ๐„]

ย ย ย โ€ข HEALTH + GYM + BOXING + BACKPAIN ADVICE [S...





๐Ÿ”ด ๐†๐ /๐ƒ๐€๐“๐ˆ๐๐† ๐€๐ƒ๐•๐ˆ๐‚๐„ + ๐’๐Ž๐‚๐ˆ๐€๐‹ ๐–๐ˆ๐™๐€๐‘๐ƒ + ๐Œ๐Ž๐๐„๐˜ ๐€๐ƒ๐•๐ˆ๐‚๐„ [๐’๐€๐Œ ๐‡๐˜๐ƒ๐„]

ย ย ย โ€ข GF/DATING ADVICE + SOCIAL WIZARD + MONEY A...





๐Ÿ”ด ๐‚๐‘๐„๐€๐“๐ˆ๐•๐„ ๐€๐ƒ๐•๐ˆ๐‚๐„ + ๐‚๐€๐‘๐’ + ๐€๐‘๐“ ๐–๐Ž๐‘๐Š ๐‚๐‘๐ˆ๐“๐ˆ๐๐”๐„ [๐’๐€๐Œ ๐‡๐˜๐ƒ๐„]

ย ย ย โ€ข CREATIVE ADVICE + CARS + ART WORK CRITIQUE...





๐Ÿ”ด ๐‹๐ˆ๐ ๐„ ๐€๐ƒ๐•๐ˆ๐‚๐„ + ๐ƒ๐„๐€๐‹๐ˆ๐๐† ๐–๐ˆ๐“๐‡ ๐๐”๐† ๐๐„๐Ž๐๐‹๐„ [๐’๐€๐Œ ๐‡๐˜๐ƒ๐„]

ย ย ย โ€ข LIFE ADVICE + DEALING WITH BUG PEOPLE [SAM...





๐Ÿ”ด ๐๐„๐’๐“ ๐‘๐€๐๐“๐’ + ๐Œ๐ˆ๐’๐‚. ๐„๐ƒ๐ˆ๐“๐’ [๐’๐€๐Œ ๐‡๐˜๐ƒ๐„]

ย ย ย โ€ข BEST RANTS + MISC. EDITS [SAM HYDE]





[๐“๐‡๐„ ๐๐„๐– ๐๐ˆ๐‹๐‹ ๐๐‹๐€๐˜๐‹๐ˆ๐’๐“๐’]





๐Ÿ’Š ๐“๐‡๐„ ๐‚๐€๐๐ƒ๐˜๐Œ๐€๐ ๐‚๐‡๐‘๐Ž๐๐ˆ๐‚๐‹๐„๐’: ๐’๐€๐Œ ๐‡๐˜๐ƒ๐„ ๐๐Ž๐—๐ˆ๐๐† ๐„๐‘๐€

ย ย ย โ€ข THE CANDYMAN CHRONICLES: SAM HYDE BOXING ERA





๐Ÿ’Š ๐’๐€๐Œ ๐‡๐˜๐ƒ๐„ ๐ฏ๐ฌ ๐ˆ๐ƒ๐”๐๐๐๐™

ย ย ย โ€ข SAM HYDE vs IDUBBBZ (and his dear wife)





๐Ÿ’Š ๐’๐€๐Œ ๐‡๐˜๐ƒ๐„ ๐‹๐ˆ๐ ๐„ ๐€๐ƒ๐•๐ˆ๐‚๐„

ย ย ย โ€ข SAM HYDE LIFE ADVICE





๐Ÿ’Š ๐“๐‡๐„ ๐๐„๐– ๐๐ˆ๐‹๐‹ ๐„๐ƒ๐ˆ๐“๐’

ย ย ย โ€ข THE NEW PILL EDITS





๐Ÿ’Š ๐’๐€๐Œ ๐‡๐˜๐ƒ๐„ ๐ฏ๐ฌ ๐€๐ƒ๐”๐‹๐“ ๐’๐–๐ˆ๐Œ

ย ย ย โ€ข SAM HYDE vs ADULT SWIM





๐Ÿ’Š [๐“๐ˆ๐Œ๐„๐’๐“๐€๐Œ๐๐’]





00:00 [๐Ÿ’Š] a kosher experience

02:21 JFK revelation

04:22 Poopie Water Supreme

06:02 [๐Ÿ’Š] You won't die for the USA...

07:08 but for the US liberty

08:11 [๐Ÿคฃ] Can u pls no nuke, mr Israel?

09:25 We have to fund Ukraine's ski resorts!

11:36 [๐Ÿ’Š] USAID and Daily Wire going out in the same breath? hmm





[๐ ๐”๐‹๐‹ ๐‹๐ˆ๐•๐„๐’๐“๐‘๐„๐€๐Œ]

become a member @perfectguylife youtube channel

ย ย ย / samhydesperfectclips

full catalogue + deleted uncensored streams @MDE.TV

https://gumroad.com/l/hydewars





[๐Œ๐Ž๐‘๐„ ๐’๐€๐Œ ๐‡๐˜๐ƒ๐„]

๐Ÿ”ด Watch FULL PGL PODCAST and brand new content

https://www.mde.tv

๐Ÿ”ด Instagram: @snl





[ ! ] The videos on my YouTube channel include material from Sam Hydeโ€™s Perfect Guy Life Podcast, The Sam Hyde Show, Nick Rochefortโ€™s Scuffed Realtor livestreams, and Charls Carrollโ€™s livestreams. The use of the video material is authorized by the original creators.





Any video material that appears identically in uploads from other YouTube channels is purely coincidental. I have no control over or ownership of such reuploads and am not aware of their relationship with the original creator.





[๐€๐ ๐ ๐ˆ๐‹๐ˆ๐€๐“๐„ ๐‹๐ˆ๐๐Š ๐ƒ๐ˆ๐’๐‚๐‹๐€๐ˆ๐Œ๐„๐‘]

Amazon links above include affiliate commission or referrals.

I'm part of an affiliate network and I receive compensation from partnering website. By purchasing product through this link you help supporting this channel.





Source: https://youtu.be/ZlaYUPrKiUc





Thumbnail: https://imgflip.com/i/9v7l1q