Nära-döden-upplevarnas visdom med överläkare Hans Zingmark och Per Shapiro

Nära-döden-upplevelser (NDU) kan uppstå under episoder av medvetslöshet vid livshotande tillstånd, såsom plötsliga hjärtstillestånd. I en ny vetenskaplig studie har man intervjuat patienter som haft en NDU och undersökt hur erfarenheten har påverkat deras syn på liv och död. Studien visade tydligt att NDU-patienterna fått en positivt förändrad världsbild och att de efter upplevelsen inte längre är rädda för döden. I den här intervjun berättar Överläkare Hans Zingmark om studien och om sin egen fascination för detta ämne. Länk till studien:

https://www.pagepressjournals.org/index.php/qrmh/issue/view/775

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