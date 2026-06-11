π. Θεόδωρος (Ζήσης), "Ο σημερινός Ελληνισμός και η κληρονομιά του Μ. Κωνσταντίνου"

"Φυσικοί κληρονόμοι οἱ Ἕλληνες. Διεκδικοῦν τήν κληρονομιά καί ἄλλοι, καί μάλιστα οἱ ἀλλόθρησκοι καί ἀλλόφυλοι Τοῦρκοι". Τήν Κυριακή, 07 Ἰουνίου (τῶν Ἁγίων Πάντων) 2026, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3), στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00), ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης ἐδίδαξε τό θέμα: "Ὁ σημερινός Ἑλληνισμός καί ἡ κληρονομιά τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου". Ἀφορμή γιά τήν ἐπαναφορά αὐτοῦ τοῦ θέματος ἀποτέλεσε ἡ ἑορτή τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καί τῆς Ἁγίας Ἑλένης (21 Μαΐου) καί ἡ ἐπέτειος τῆς Ἅλωσης τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπό τούς Τούρκους (29 Μαΐου1453). Πρό παντός ὅμως οἱ ἀνιστόρητες δηλώσεις τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν, ὅτι οἱ Τοῦρκοι δέν κατέλαβαν τήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλά τήν ἀπελευθέρωσαν ἀπό τούς Βυζαντινούς, ὡσάν νά ἦταν δική τους προηγουμένως, καί ὡσάν οἱ Βυζαντινοί νά μή ἦσαν Ἕλληνες. Ὁ κατακτητής μέ τίς σφαγές καί τούς βίαιους ἐξισλαμισμούς, πού προκάλεσαν χιλιάδες νεομάρτυρες ἐπί Τουρκοκρατίας, μεταμφιέζεται σέ ἀπελευθερωτή. Ὁ εἰσβολέας, σέ ἰδιοκτήτη καί νοικοκύρη. Φωνάζει, γιά νά πείσει τόν ἑαυτό του καί τούς ὑπηκόους του, ὅτι ἡ Κωνσταντινούπολη εἶναι ὀθωμανική κληρονομιά. Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ! Ὄντως ἰσχύει ἡ παροιμία, "Φωνάζει ὁ κλέφτης, γιά νά φύγει ὁ νοικοκύρης". Γιά νά παρουσιάσει τήν κατοχύρωση τῶν κληρονομικῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐπί τῆς Κωνσταντινούπολης, ὁ π. Θεόδωρος στηρίχθηκε σέ δύο ἐπιστημονικές, δικές του, εἰσηγήσεις μέ ἀντίστοιχους τίτλους: 1. "Ὁ σημερινός Ἑλληνισμός καί ἡ κληρονομιά τοῦ Μ. Κωνσταντίνου" καί 2. "Ἀπό τήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας στή Νίκαια τῆς Γαλλίας. Ὁ μ. Κωνσταντῖνος καί οἱ μικροί τῶν καιρῶν μας". Στό τέλος ὡς ἐπίλογο παρέθεσε ὀ π. Θεόδωρος προφητεῖες τοῦ φωτισμένου ἄνωθεν Ἁγίου Παϊσίου, περί τοῦ ὅτι ἡ Τουρκία θά διαμελισθεῖ καί θά καταστραφεῖ, καί ὅτι ἡ Κωνσταντινούπολη θά ἐπανέλθει στούς φυσικούς κληρονόμους της, τούς Ἕλληνες.