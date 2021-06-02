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ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΥΠΟΠΤΟΥΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΙΟΥ ΕΝΩ ΜΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ
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13 views • June 02, 2021
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΥΠΟΠΤΟΥΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΙΟΥ ΕΝΩ ΜΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ https://ugetube.com/watch/s9dIXga9C7unxPi , https://rumble.com/vhxudt-30132497.html .
ΠΗΓΕΣ: https://youtu.be/f92_PzU6w3o , https://youtu.be/EeOemX37riw , https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a , https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 . https://oaskhths.blogspot.com/2021/05/blog-post_30.html .
ΕΠΙΣΗΜΗ Αποκάλυψη-σοκ του γερουσιαστή Χολ ΣΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ: «Σχεδόν 4.000 θάνατοι από τα εμβόλια κορωναϊού στις ΗΠΑ» ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ! USA-Senator Hall: ALMOST 4000 DIED FROM COVID-19 VACCINE! https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 .
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ; https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
ΠΗΓΕΣ: https://youtu.be/f92_PzU6w3o , https://youtu.be/EeOemX37riw , https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a , https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 . https://oaskhths.blogspot.com/2021/05/blog-post_30.html .
ΕΠΙΣΗΜΗ Αποκάλυψη-σοκ του γερουσιαστή Χολ ΣΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ: «Σχεδόν 4.000 θάνατοι από τα εμβόλια κορωναϊού στις ΗΠΑ» ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ! USA-Senator Hall: ALMOST 4000 DIED FROM COVID-19 VACCINE! https://www.brighteon.com/f96e1412-326d-404e-bb8d-870de38aca27 .
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ; https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
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