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Tennisstar Nikoloz Basilashivili scheidet wegen Atembeschwerden aus dem Sydney Cup aus nach Giftspritzen. Der georgische Tennisstar Nikoloz Basilashvili
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230 views • January 10, 2022
Tennisstar Nikoloz Basilashivili scheidet wegen Atembeschwerden aus dem Sydney Cup aus nach Giftspritzen.
Der georgische Tennisstar Nikoloz Basilashvili musste während seines Einzelspiels gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas wegen Atembeschwerden und ärztlicher Behandlung den Sydney Cup abbrechen.
❗️TEILEN❗️
FOLGEN 👉🏽 T.ME/WEGGESPRITZT
WEGGESPRITZT.TO
Der georgische Tennisstar Nikoloz Basilashvili musste während seines Einzelspiels gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas wegen Atembeschwerden und ärztlicher Behandlung den Sydney Cup abbrechen.
❗️TEILEN❗️
FOLGEN 👉🏽 T.ME/WEGGESPRITZT
WEGGESPRITZT.TO
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