Τροφικές αλλεργίες και εμβόλια: Τι σχέση έχουν μεταξύ τους;

Δύο στα πέντε παιδιά στις ΗΠΑ και σχεδόν οι μισοί ενήλικες με τροφική αλλεργία είναι αλλεργικοί σε πολλαπλά τρόφιμα, σύμφωνα με νέα έρευνα, η οποία διαπίστωσε επίσης ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των τροφικών αλλεργιών που έχει ένα άτομο, τόσο αυξάνονται και οι επιπτώσεις στη σωματική και ψυχολογική του υγεία.





Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο της εβδομαδιαίας ενημέρωσης του VSRF ("Vaccine Safety Research Foundation - Ίδρυμα Ερευνών για την Ασφάλεια των Εμβολίων"), ο Robert F. Kennedy, Jr., πρόεδρος και επικεφαλής νομικός σύμβουλος της οργάνωσης Children's Health Defense (CHD), και ο ιδρυτής του VSRF Steve Kirsch συζήτησαν τη σχέση μεταξύ της αλματώδους αύξησης των τροφικών αλλεργιών τις τελευταίες πέντε δεκαετίες και του παιδικού εμβολιασμού.





Σύμφωνα με τον Kennedy, το 1968, το ποσοστό των χρόνιων ασθενειών στις ΗΠΑ ήταν 6% μεταξύ των παιδιών. Μέχρι το 1986, το ποσοστό αυτό είχε αυξηθεί στο 11,8% και μέχρι το 2006 είχε φτάσει στο 54%. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από τα μισά παιδιά στις ΗΠΑ έχουν νευρολογικές ασθένειες (ΔΕΠΥ, αυτισμό κ.λπ.), παχυσαρκία, αυτοάνοσα νοσήματα και αλλεργικές ασθένειες.





"Όλα αυτά εμφανίστηκαν σε μορφή επιδημίας ξαφνικά το 1989", δήλωσε ο Kennedy. Αυτές οι χρόνιες παθήσεις υγείας υπήρχαν και πριν από αυτό, αλλά οι αριθμοί άρχισαν να εκτοξεύονται το 1989.





Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/40BdJB3





--------------





Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:





1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND