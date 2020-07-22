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Il est grand temps de dire NON ! Tous ensemble !
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5 views • July 22, 2020
Import YT 17 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=aHT5IgsgyfU
Chaîne YT Toucher Terre : https://www.youtube.com/channel/UCZ89yXHlcy8Y-F9m-lJwvhg
Je n'espère rien...
Je ne crains rien...
JE SUIS LIBRE
AUDIO BY Thomas Bergersen « Empire of angels »
http://thomasbergersen.com/
Un grand merci à tout mes contacts, de près ou de loin, ayant relevé ce défi à mes côtés, celui de sortir de l'obscurité, c'était un beau challenge!
Comme disait Maitre Yoda « Dans le monde du coté obscur, entrer, tu dois »
« Mais qui y'a t'il là-bas ?» lui demanda Obi wan
Et Yoda répondit « Ce que tu y apporteras »
Les jeunes Jedi se lèvent aujourd'hui, face à cette guerre de conscience déclarée, et ne veulent plus se cacher...Ils réclament la liberté et se battent pour un nouveau monde, parfois aux périples de leurs réputations ou de la sécurité de leurs vies...qu'ils lèguent avec amour et générosité.
Une pensée aux parents en ces temps tumultueux, en particulier à ces mères-veilleuses et courageuses, que ni la peur, ni le regard des autres, ne peuvent dorénavant plus faire taire. Celles qui voient avec des yeux nouveaux et qui ne craignent ni la pluie, ni le vent, ni l'orage...ni la mort ! Mais qui sont parfois terrifiées, qu'un système criminel puisse toucher à leurs enfants. Car nos enfants sont LA cible, par laquelle ils essaient de nous maintenir dans la soumission, le silence et l'inaction.
A ceux qui se pensent isolés ou un peu trop marginaux, qui ressentent l'appel dans leur cœur mais qui craignent encore les représailles, je voudrais vous dire ceci: nous ne sommes peut-être pas les plus nombreux ou les plus visibles, mais nous ne sommes pas seuls, et surtout, nous sommes à l'image du monde de demain, Il est temps de sortir de l'ombre! Votre intégrité est votre arme, et votre puissance vous protège.
Et enfin, à tout ces parasites, qui sabotent nos vies depuis des millénaires, nous sommes les âmes incarnées que rien ne peut arrêter, les lucioles et les étoiles, la force du Vivant et de la nature qui se défend #noussommespartout #craigneznous
Et a tout les autres,
Vous êtes formidables, vous êtes l'EVOLUTION
#Coronagates
#VousNePasserezPas
#JeanJacquesCreveCoeur
#ItsTimeToSayNO
Musique utilisée dans cette vidéo
En savoir plus
Écoutez de la musique sans publicité avec YouTube Premium
Titre
Empire of Angels
Artiste
Thomas Bergersen
Album
Sun
Concédé sous licence à YouTube par
Epic Elite (au nom de Thomas Bergersen)
Chaîne YT Toucher Terre : https://www.youtube.com/channel/UCZ89yXHlcy8Y-F9m-lJwvhg
Je n'espère rien...
Je ne crains rien...
JE SUIS LIBRE
AUDIO BY Thomas Bergersen « Empire of angels »
http://thomasbergersen.com/
Un grand merci à tout mes contacts, de près ou de loin, ayant relevé ce défi à mes côtés, celui de sortir de l'obscurité, c'était un beau challenge!
Comme disait Maitre Yoda « Dans le monde du coté obscur, entrer, tu dois »
« Mais qui y'a t'il là-bas ?» lui demanda Obi wan
Et Yoda répondit « Ce que tu y apporteras »
Les jeunes Jedi se lèvent aujourd'hui, face à cette guerre de conscience déclarée, et ne veulent plus se cacher...Ils réclament la liberté et se battent pour un nouveau monde, parfois aux périples de leurs réputations ou de la sécurité de leurs vies...qu'ils lèguent avec amour et générosité.
Une pensée aux parents en ces temps tumultueux, en particulier à ces mères-veilleuses et courageuses, que ni la peur, ni le regard des autres, ne peuvent dorénavant plus faire taire. Celles qui voient avec des yeux nouveaux et qui ne craignent ni la pluie, ni le vent, ni l'orage...ni la mort ! Mais qui sont parfois terrifiées, qu'un système criminel puisse toucher à leurs enfants. Car nos enfants sont LA cible, par laquelle ils essaient de nous maintenir dans la soumission, le silence et l'inaction.
A ceux qui se pensent isolés ou un peu trop marginaux, qui ressentent l'appel dans leur cœur mais qui craignent encore les représailles, je voudrais vous dire ceci: nous ne sommes peut-être pas les plus nombreux ou les plus visibles, mais nous ne sommes pas seuls, et surtout, nous sommes à l'image du monde de demain, Il est temps de sortir de l'ombre! Votre intégrité est votre arme, et votre puissance vous protège.
Et enfin, à tout ces parasites, qui sabotent nos vies depuis des millénaires, nous sommes les âmes incarnées que rien ne peut arrêter, les lucioles et les étoiles, la force du Vivant et de la nature qui se défend #noussommespartout #craigneznous
Et a tout les autres,
Vous êtes formidables, vous êtes l'EVOLUTION
#Coronagates
#VousNePasserezPas
#JeanJacquesCreveCoeur
#ItsTimeToSayNO
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Titre
Empire of Angels
Artiste
Thomas Bergersen
Album
Sun
Concédé sous licence à YouTube par
Epic Elite (au nom de Thomas Bergersen)
Keywords
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