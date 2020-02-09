Så här svarar Journalistförbundets tidning på sakliga frågor

Stöd Nya Dagbladets granskande journalistik - swisha till 072-722 0172Istället för att verka företrädande och stöttande för journalister i landet börjar tidningen Journalisten istället angripa kollegor i branschen. Nya Dagbladet pekades plötsligt ut som en ”högerextrem hatsajt” och när vår reporter ringer och undrar vad det är frågan om kommer svar som är minst sagt häpnadsväckande.Det fackförbund vars tidning skall företräda journalister och bland annat bevaka etik inom media har själva ett tveksamt förhållningssätt till journalister som man uppfattar inte delar samma värdegrund. Utan att ens bemöda sig att belägga sitt påstående pekar de plötsligt ut Nya Dagbladet som en ”högerextrem hatsajt” och försöker pressa ett mediebevakningsföretag för att denna inte blockerar nyheter ifrån Nya Dagbladet i centrala mediefilter.När Nya Dagbladets reporter kontaktar Journalisten.se hinner vi knappast inleda samtalet med reportern Hanna Lundquist bakom den aktuella artikeln innan denna slänger på luren med hänvisning till att hon inte har tid att prata trots att hon själv ringde upp efter att vi sökt henne.Den ansvarige utgivaren och chefredaktören Helena Giertta beter sig på samma sätt, trots att denne är högst ansvarig för den felaktiga publiceringen. Vår reporter får inte en tillstymmelse till chans att fråga varför NyD plötsligt betecknats som en ”högerextrem hatsajt” utan att ens få chansen att kommentera anklagelserna.Nya Dagbladet kontaktades alltså inte alls, trots de pressetiska reglernas skrivelser, innan publicering för att få chansen att få kommentera anklagelserna mot tidningen.När inte ens journalistförbundets egen tidning kan ta kritik och följa de pressetiska reglerna kan man fundera hur denna del av kåren skall kunna hänvisa till pressregler och etik.Per Nordin