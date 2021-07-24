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Scoop Martine Wonner : La Garde Républicaine Ne Souhaite Plus Assurer La Protection Du Président Macron ! 22-07-2021
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22 juillet 2021 : https://odysee.com/@STOP_Masques_Vaccins_National:2/Martine-Wonner---Les-M%C3%A9diateurs-By-Col%C3%A8res-Des-Rues----40-mn:b?
@STOP_Masques_Vaccins_National : https://odysee.com/@STOP_Masques_Vaccins_National:2
Martine Wonner à 25'30" : « Dans les manifestations, je vais toujours discuter avec les forces de l’ordre, d’abord je vais souvent les remercier parce qu’ils sont là pour protéger la population, et quand les choses se passent très bien, c’est important aussi d’aller les remercier. Et je sais que, vraiment, bon nombre de forces de l’ordre n’en peuvent plus. Ils sont du côté du peuple.
Vous savez que la garde républicaine qui protège le président Macron, s'est retirée. La garde républicaine ne souhaite plus assurer la protection du président. C'est ABSOLUMENT incroyable !
Ils ont mis à la place bien sûr, d'autres systèmes de protection, mais là c'est quand même un message envoyé, qui est très symbolique, et qui à la fois rassure le peuple, mais qui démontre ou on en est arrivé, et ça interpelle. »
Via : Les Médiateurs By Colères Des Rues
TELEGRAM : ⛔️ STOP Masques Vaccins ⛔️
https://t.me/STOP_Masques_Vaccins_National
Ressources à sauvegarder
https://telegra.ph/RESSOURCES-UTILES-06-01
@STOP_Masques_Vaccins_National : https://odysee.com/@STOP_Masques_Vaccins_National:2
Martine Wonner à 25'30" : « Dans les manifestations, je vais toujours discuter avec les forces de l’ordre, d’abord je vais souvent les remercier parce qu’ils sont là pour protéger la population, et quand les choses se passent très bien, c’est important aussi d’aller les remercier. Et je sais que, vraiment, bon nombre de forces de l’ordre n’en peuvent plus. Ils sont du côté du peuple.
Vous savez que la garde républicaine qui protège le président Macron, s'est retirée. La garde républicaine ne souhaite plus assurer la protection du président. C'est ABSOLUMENT incroyable !
Ils ont mis à la place bien sûr, d'autres systèmes de protection, mais là c'est quand même un message envoyé, qui est très symbolique, et qui à la fois rassure le peuple, mais qui démontre ou on en est arrivé, et ça interpelle. »
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