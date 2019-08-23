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ʚїɞ ✅ A História do Mundo em 2 Horas | Dublado HD Brasil
Conhecimento | Photo Amaral
Conhecimento | Photo Amaral
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104 views • August 23, 2019
Entenda porque o comentários foram desativados. Click aqui = https://youtu.be/hU6ey_2socU
Neste documentário exibido no canal History, contaremos 14 bilhões de anos de história, através de uma viagem rápida de 120 minutos, desde o início dos tempos até a atualidade, fazendo escalas para explorar os pontos mais marcantes, os momentos históricos e as conexões extraordinárias entre o passado distante e nossa vida cotidiana.

Esta é uma nova forma de ver a história do universo, do planeta Terra e da humanidade:
o surgimento da vida, os avanços do homem e o crescimento da civilização.

Extremamente recomendado a todos, independentemente de religião e ou ideologia...

"Toda causa tem o seu efeito, e todo efeito tem a sua causa, nada existe por acaso...
pois o acaso destruiria o universo."
(Filosofia Hermética iniciática)

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