ʚїɞ ✅ A História do Mundo em 2 Horas | Dublado HD Brasil

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ʚїɞ ✅ A História do Mundo em 2 Horas | Dublado HD Brasil
Follow
1
Sign in to download MP3
Share
Report
104 views • August 23, 2019
Entenda porque o comentários foram desativados. Click aqui = https://youtu.be/hU6ey_2socU
Neste documentário exibido no canal History, contaremos 14 bilhões de anos de história, através de uma viagem rápida de 120 minutos, desde o início dos tempos até a atualidade, fazendo escalas para explorar os pontos mais marcantes, os momentos históricos e as conexões extraordinárias entre o passado distante e nossa vida cotidiana.
Esta é uma nova forma de ver a história do universo, do planeta Terra e da humanidade:
o surgimento da vida, os avanços do homem e o crescimento da civilização.
Extremamente recomendado a todos, independentemente de religião e ou ideologia...
"Toda causa tem o seu efeito, e todo efeito tem a sua causa, nada existe por acaso...
pois o acaso destruiria o universo."
(Filosofia Hermética iniciática)
FAIR USE NOTICE: We are making this material available in our efforts to advance understanding of environmental, political, human rights, economic, democracy, scientific, and social justice issues, etc. We believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.
NO INFRINGEMENT OF COPYRIGHT IS INTENDED
Não constitui ofensa aos direitos autorais Lei 9.610/98 Art. 46
Neste documentário exibido no canal History, contaremos 14 bilhões de anos de história, através de uma viagem rápida de 120 minutos, desde o início dos tempos até a atualidade, fazendo escalas para explorar os pontos mais marcantes, os momentos históricos e as conexões extraordinárias entre o passado distante e nossa vida cotidiana.
Esta é uma nova forma de ver a história do universo, do planeta Terra e da humanidade:
o surgimento da vida, os avanços do homem e o crescimento da civilização.
Extremamente recomendado a todos, independentemente de religião e ou ideologia...
"Toda causa tem o seu efeito, e todo efeito tem a sua causa, nada existe por acaso...
pois o acaso destruiria o universo."
(Filosofia Hermética iniciática)
FAIR USE NOTICE: We are making this material available in our efforts to advance understanding of environmental, political, human rights, economic, democracy, scientific, and social justice issues, etc. We believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.
NO INFRINGEMENT OF COPYRIGHT IS INTENDED
Não constitui ofensa aos direitos autorais Lei 9.610/98 Art. 46
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.