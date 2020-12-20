Sizi UYARIYORUM ! Aşı olursanız ÖLÜME GİDERSİNİZ ! Prof. Sucharit Bhakdi

Sunucu:

Korona aşısının gerekli olmadığını mı düşünüyorsunuz?

Prof. Bhakdi:

Tamamen tehlikeli olduğunu düşünüyorum ve sizi uyarıyorum. Bu yolda devam ederseniz ölüme gidersiniz.

Prof. Sucharit Bhakdi

Mikrobiyolog, Enfeksiyon Epidemiyoloğu



Almanya'nın uluslararası en saygın

● enfeksiyon uzmanlarından

● en çok atıf yapılan tıbbi araştırmacılarından

● en çok satanlar listesinde 1 numara olmuş “Korona Yanlış Alarm mı?” kitabının yazarlarından