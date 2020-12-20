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Sizi UYARIYORUM ! Aşı olursanız ÖLÜME GİDERSİNİZ ! Prof. Sucharit Bhakdi
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136 views • December 20, 2020
Sunucu:
Korona aşısının gerekli olmadığını mı düşünüyorsunuz?
Prof. Bhakdi:
Tamamen tehlikeli olduğunu düşünüyorum ve sizi uyarıyorum. Bu yolda devam ederseniz ölüme gidersiniz.
Prof. Sucharit Bhakdi
Mikrobiyolog, Enfeksiyon Epidemiyoloğu
Almanya'nın uluslararası en saygın
● enfeksiyon uzmanlarından
● en çok atıf yapılan tıbbi araştırmacılarından
● en çok satanlar listesinde 1 numara olmuş “Korona Yanlış Alarm mı?” kitabının yazarlarından
Korona aşısının gerekli olmadığını mı düşünüyorsunuz?
Prof. Bhakdi:
Tamamen tehlikeli olduğunu düşünüyorum ve sizi uyarıyorum. Bu yolda devam ederseniz ölüme gidersiniz.
Prof. Sucharit Bhakdi
Mikrobiyolog, Enfeksiyon Epidemiyoloğu
Almanya'nın uluslararası en saygın
● enfeksiyon uzmanlarından
● en çok atıf yapılan tıbbi araştırmacılarından
● en çok satanlar listesinde 1 numara olmuş “Korona Yanlış Alarm mı?” kitabının yazarlarından
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