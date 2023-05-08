28. Причина разочарований

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Причина разочарований
Есть утопичность ожиданий:
Мол, где-то там нет ни страданий,
Ни лживости, ни мерзких рож.
А люди там-де дружелюбны,
Умны, честны и не поскудны,
Любовь и верность обоюдны,
Но от реалий не уйдёшь.
Поэтому при размышленьях,
Желаниях и прочих рвеньях,
Тем паче в личных отношеньях,
Наивный оптимизм стреножь.