Volgende dagvaarding voor staatsgek Youri!

Staatsgek Youri Plate heeft een dagvaarding gekregen met betrekking tot de avondklok, natuurlijk was hij één van die mafkezen die zich niet aan een simpele maatregel kon houden, waarschijnlijk kan hij niet klok kijken, doe daar wat aan Youri!

Youri heeft zin in de dagvaarding want: "Hier gaan we ons verdedigen met alle bewijzen dat we een bedrijf zijn genaamd staat der Nederlanden en geen grondwet hebben..."