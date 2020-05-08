Audycja PrisonPlanet.pl - Czip i Techno-Apokaliptyzm.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę wdrażania na świecie wszczepianych do ludzi czipów.



Już w 2020 wspólny projekt DARPA, Neuralink i Microsoft ma wprowadzić na rynek wszczepiane do mózgu czipy NBIC, które będą komunikowały ludzki mózg z komputerami, maszynami i sztuczną inteligencją.



W drugiej części omawiamy koncept techno-apokaliptyzmu, czyli tego w jaki sposób elity wprowadzające odpowiednie systemy technologiczne chcą zrealizować zawarte w Biblii objawienia oraz korelacje cykliczne pomiędzy badaniami i apokalipsą. Zapraszamy do zapoznania się z tą niezwykle interesującą audycją.