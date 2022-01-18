© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Διαδικτυακή ἐνημέρωση: Ἡ πληροφορία ὡς ἐργαλεῖο ἐπιρροῆς 17-1-2022
Follow
0
Share
Report
10 views • January 18, 2022
Ἐκπομπή: σήμερα Δευτέρα 17 Ἰανουαρίου 2022, 10:30 μ.μ.
Διαδικτυακή ἐνημέρωση:
Ἡ πληροφορία ὡς ἐργαλεῖο ἐπιρροῆς
Ἀγαπητοί φίλοι μετά ἀπο μεγάλο διάστημα διακοπῆς τῶν τακτικῶν μας ἐκπομπῶν θά ξεκινήσουμε τήν νέα σειρά διαδικτυακῶν ἐνημερωτικῶν ἐκπομπῶν τοῦ Δ.Ε.
Ἄς εἴμαστε ὅλοι ἐδῶ μαζεμένοι καί ἄς ἐνημερώσουμε ὅλους τούς φίλους μας
Ἔχουμε πολλά νά ποῦμε γιά τό πού βρισκόμαστε, τί ἔχουμε κάνει, τί σκεπτόμαστε καί πολλά νά σχεδιάσουμε.
Θά ξεκινήσουμε μέ μιά σημαντική ἐγγραφή καταγγελία πρός τόν κόσμο τῆς δικαιοσύνης καί θά μαζέψουμε ὑπογραφές γιά νά θέσουνε πρό τῶν εὐθυνῶν τῶν εἰσαγγελεῖς καί Δικαστές
Ἐσεῖς πού ἔχετε μέχρι σήμερα στηρίξει τό ἔργο τοῦ ΔΕ καί ὅσοι ἄλλοι μπορεῖτε νά ἀποτελέσετε μιά δύναμη ἐθνική πατριωτική καί πρωτίστως ἠθική γιά νά περάσουμε στήν ἑπόμενη ἡμέρα.
Τό κυρίαρχο θέμα πού θά μᾶς ἀπασχολήσει στίς ἐκπομπές αὐτές τοῦ Δ.Ε. θά εἶναι ἡ πολιτική καί ἡ ἐθνική ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Καλέστε ὅλους τούς ἐνδιαφερόμενους νά εἶναι μαζί μας ἀπο σήμερα
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού Ανακοινώσεις
https://www.youtube.com/channel/UCgaKKswUWaj6XMOfHU0zZAg
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 3
https://www.youtube.com/channel/UCNlugwURZVAahn0DKtimCOg
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 4
https://www.youtube.com/channel/UCwfGItFz4p5Hi4npC_VOvJw
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 5
https://www.youtube.com/channel/UCRBsL1hgG_wEJ43XSKkCE1Q
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 6
https://www.youtube.com/channel/UCAgXKCS9KVYi49JYkvNUbkg
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού Live News στο Brighteon
https://www.brighteon.com/channels/diktioellinismou1
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ στο RUMBLE
https://rumble.com/c/c-1055133
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού News στο clouthub
https://clthb.co/sFcQiU9gUNGgJgz87
►Εγγραφή στο Bitchute diellinismou
https://www.bitchute.com/channel/ogopkE8wTFcE/
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού στο BrandNewTube
https://brandnewtube.com/@diellinismou
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού στο NewTube
newtube.app/user/diellinismou
► Facebook https://www.facebook.com/diktyoellinismou/
► Ιστοσελίδα Δικτύου Ελληνισμού https://www.diktyoellinismou.gr/
►Ιστοσελίδα ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. https://www.diktyoellinismou.gr/eddes/
► Φόρμα Εθελοντών https://www.diktyoellinismou.gr/volunteers/
► Εγγραφή ως μέλος στο Δίκτυο Ελληνισμού https://www.diktyoellinismou.gr/register/
► Facebook https://www.facebook.com/diktyoellinismou/
► Ιστοσελίδα Δικτύου Ελληνισμού https://www.diktyoellinismou.gr/
Διαδικτυακή ἐνημέρωση:
Ἡ πληροφορία ὡς ἐργαλεῖο ἐπιρροῆς
Ἀγαπητοί φίλοι μετά ἀπο μεγάλο διάστημα διακοπῆς τῶν τακτικῶν μας ἐκπομπῶν θά ξεκινήσουμε τήν νέα σειρά διαδικτυακῶν ἐνημερωτικῶν ἐκπομπῶν τοῦ Δ.Ε.
Ἄς εἴμαστε ὅλοι ἐδῶ μαζεμένοι καί ἄς ἐνημερώσουμε ὅλους τούς φίλους μας
Ἔχουμε πολλά νά ποῦμε γιά τό πού βρισκόμαστε, τί ἔχουμε κάνει, τί σκεπτόμαστε καί πολλά νά σχεδιάσουμε.
Θά ξεκινήσουμε μέ μιά σημαντική ἐγγραφή καταγγελία πρός τόν κόσμο τῆς δικαιοσύνης καί θά μαζέψουμε ὑπογραφές γιά νά θέσουνε πρό τῶν εὐθυνῶν τῶν εἰσαγγελεῖς καί Δικαστές
Ἐσεῖς πού ἔχετε μέχρι σήμερα στηρίξει τό ἔργο τοῦ ΔΕ καί ὅσοι ἄλλοι μπορεῖτε νά ἀποτελέσετε μιά δύναμη ἐθνική πατριωτική καί πρωτίστως ἠθική γιά νά περάσουμε στήν ἑπόμενη ἡμέρα.
Τό κυρίαρχο θέμα πού θά μᾶς ἀπασχολήσει στίς ἐκπομπές αὐτές τοῦ Δ.Ε. θά εἶναι ἡ πολιτική καί ἡ ἐθνική ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Καλέστε ὅλους τούς ἐνδιαφερόμενους νά εἶναι μαζί μας ἀπο σήμερα
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού Ανακοινώσεις
https://www.youtube.com/channel/UCgaKKswUWaj6XMOfHU0zZAg
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 3
https://www.youtube.com/channel/UCNlugwURZVAahn0DKtimCOg
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 4
https://www.youtube.com/channel/UCwfGItFz4p5Hi4npC_VOvJw
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 5
https://www.youtube.com/channel/UCRBsL1hgG_wEJ43XSKkCE1Q
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 6
https://www.youtube.com/channel/UCAgXKCS9KVYi49JYkvNUbkg
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού Live News στο Brighteon
https://www.brighteon.com/channels/diktioellinismou1
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ στο RUMBLE
https://rumble.com/c/c-1055133
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού News στο clouthub
https://clthb.co/sFcQiU9gUNGgJgz87
►Εγγραφή στο Bitchute diellinismou
https://www.bitchute.com/channel/ogopkE8wTFcE/
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού στο BrandNewTube
https://brandnewtube.com/@diellinismou
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού στο NewTube
newtube.app/user/diellinismou
► Facebook https://www.facebook.com/diktyoellinismou/
► Ιστοσελίδα Δικτύου Ελληνισμού https://www.diktyoellinismou.gr/
►Ιστοσελίδα ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. https://www.diktyoellinismou.gr/eddes/
► Φόρμα Εθελοντών https://www.diktyoellinismou.gr/volunteers/
► Εγγραφή ως μέλος στο Δίκτυο Ελληνισμού https://www.diktyoellinismou.gr/register/
► Facebook https://www.facebook.com/diktyoellinismou/
► Ιστοσελίδα Δικτύου Ελληνισμού https://www.diktyoellinismou.gr/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.