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LA QUINTA COLUMNA “Thus the micro-technology with the genetic serum will be self-assembled in the body"
Δίκτυο Ελληνισμού
Δίκτυο Ελληνισμού
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94 views • January 05, 2022
Σε μια νέα ειδική εκπομπή για τον ραδιοφωνικό σταθμό El Mirador del Gallo, η La Quinta Columna εξήγησε πώς η μικροτεχνολογία δια μέσου των γενετικών ορών θα αυτοσυναρμολογηθεί μέσα στο σώμα για να δημιουργήσει πιο σύνθετες δομές, όπως μικρο-ρούτερ, μικρο-ρεκτέννας [micro-rectenna] και άλλα πράγματα.

Όπως εξήγησε και απέδειξε ο βιοστατιστικολόγος Ricardo Delgado, ορισμένες ιδιότητες των ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων και της ακτινοβολίας, σε συνδυασμό με τις βιολογικές διεργασίες, καθιστούν δυνατή τη δημιουργία ενός δικτύου μέσα στο σώμα.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο παρακάτω απόσπασμα που έχει μεταφράσει και υποτιτλίσει η Nioland για τους ακόλουθους του καναλιού.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/33508s4
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