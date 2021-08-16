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CDL101 - Le transhumanisme : avenir ou fin de l'Humanité ? Jean-Jacques Crevecoeur
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32 views • August 16, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 16 août 2021
https://fulllifechannel.com/v/387?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
https://fulllifechannel.com/
Description JJC :
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES (bientôt une douzième en arabe), en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Comme je l'ai annoncé dans ma conversation #95 du 5 juillet, je vous invite à découvrir (ou à réécouter) jusque fin août des entrevues et des chroniques que j'ai assurées depuis le début de cette crise COVID19, à l'invitation de diverses personnes engagées, elles aussi, comme gardiennes de l'Humanité.
Aujourd'hui, j'ai regroupé deux chroniques que j'ai assurées dans le cadre d'émissions de ThéoVox TV à propos du transhumanisme. Je reconnais que je n'ai entendu parler pour la première de transhumanisme qu'au début de 2019. Auparavant, c'était une notion qui m'était totalement étrangère comme à vous aussi, probablement. La façon la plus simple de résumer ce projet complètement délirant sorti des cerveaux de véritables malades mentaux, c'est de considérer la fusion entre le monde physique, le monde numérique et le monde biologique. Autrement dit, le projet serait d'insérer de plus en plus de nanotechnologies dans le corps humain pour l'améliorer, pour le corriger, pour le contrôler, pour l'augmenter…
Au-delà de ce projet qui nous est présenté comme un projet fabuleux pour l'avenir de l'humanité, il s'agit d'une vision totalitaire du monde où la notion de vie privée et de liberté n'existeraient plus du tout… Nous serions contrôlés, en permanence, par des technologies (relayées par la 5G) qui nous commanderaient à chaque instant quelle nourriture nous devons ingérer, quelle quantité d'exercices nous devons faire, à quel montant d'argent virtuel nous avons droit en fonction de notre bon comportement de citoyen… George Orwell n'avait jamais imaginé que les choses auraient pu aller aussi loin, dans son roman 1984. Malheureusement, ce projet transhumaniste n'est plus cantonné dans un roman de fiction : ça risque de devenir une réalité qui avance à grand pas si nous ne nous y opposons pas immédiatement…
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
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Aujourd'hui, j'ai regroupé deux chroniques que j'ai assurées dans le cadre d'émissions de ThéoVox TV à propos du transhumanisme. Je reconnais que je n'ai entendu parler pour la première de transhumanisme qu'au début de 2019. Auparavant, c'était une notion qui m'était totalement étrangère comme à vous aussi, probablement. La façon la plus simple de résumer ce projet complètement délirant sorti des cerveaux de véritables malades mentaux, c'est de considérer la fusion entre le monde physique, le monde numérique et le monde biologique. Autrement dit, le projet serait d'insérer de plus en plus de nanotechnologies dans le corps humain pour l'améliorer, pour le corriger, pour le contrôler, pour l'augmenter…
Au-delà de ce projet qui nous est présenté comme un projet fabuleux pour l'avenir de l'humanité, il s'agit d'une vision totalitaire du monde où la notion de vie privée et de liberté n'existeraient plus du tout… Nous serions contrôlés, en permanence, par des technologies (relayées par la 5G) qui nous commanderaient à chaque instant quelle nourriture nous devons ingérer, quelle quantité d'exercices nous devons faire, à quel montant d'argent virtuel nous avons droit en fonction de notre bon comportement de citoyen… George Orwell n'avait jamais imaginé que les choses auraient pu aller aussi loin, dans son roman 1984. Malheureusement, ce projet transhumaniste n'est plus cantonné dans un roman de fiction : ça risque de devenir une réalité qui avance à grand pas si nous ne nous y opposons pas immédiatement…
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