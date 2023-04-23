Cuanto más impuestos pagamos en España más aumenta la deuda pública. Algo falla, no?

La deuda pública en España tiene un crecimiento exponencial, sin embargo, cada año pagamos más impuestos, hasta el punto que si ganas un sueldo decente trabajas la mayor parte del año para pagar los impuestos.

Todo lo que te roban los políticos corruptos va a parar a financiar sus lujos. Por mucho que pagues España cada vez se hunde más en el fango. Tus impuestos no van a salvar España. Por eso la decisión más sensata es pirarse cuanto antes porque el afán recaudador del fisco no conoce límites. La realidad es que te roban y no te dan nada a cambio.

No te hundas con el Titanic. Vete de España.

Extracto del video del canal de YouTube “Un abogado contra la Demagogia” de abril 2023 https://youtu.be/-3ZyIvqOQ-Q





