Let kids be kids med svensk text

Nu har jag ivermectinkapslar. Varje kapsel innehåller 12mg ivermectin, 100mg magnesiumcitrat, 20mg zinkcitrat och 450mg askorbinsyra. Priset är 2kr styck exklusive porto. Minimum beställning är 50 kapslar.Du kan köpa melatoninkapslar från mig. Varje kapsel innehåller 12mg melatonin, 400mg magnesiumcitrat och 200mg askorbinsyra. Priset är 2kr styck exklusive porto. Minimum beställning är 50 kapslar.

Jag har också zinkcitrat 75mg, magnesiumcitrat 400mg och askorbinsyra 135mg. Samma pris per styck exklusive porto. Minimum beställning är 50 kapslar.

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