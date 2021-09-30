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Κωνσταντίνος Βαθιώτης: «Η δικαστική εξουσία ως φυσαρμόνικα της Διοίκησης».
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128 views • September 30, 2021
Κωνσταντίνος Βαθιώτης: «Η δικαστική εξουσία ως φυσαρμόνικα της Διοίκησης» https://ugetube.com/watch/oHiJtxqsvOuTfe7 , https://rumble.com/vn5rcb-38899883.html . ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/kvathiot/posts/4909007912446946 . 24/9/2021.
Ότι σε μια δικτατορία δεν έχει κανένα νόημα να ακολουθεί ο πολίτης την δικαστική οδό, όπως ουδείς θα διενοείτο να προστρέξει στα λυκόπουλα για να ζητήσει προστασία από τον λύκο, και ότι το ίδιο ισχύει κατ’ ανάγκην και για την πρωτοφανή στην ιστορία της ανθρωπότητας υγειονομική δικτατορία...
Ότι σε μια δικτατορία δεν έχει κανένα νόημα να ακολουθεί ο πολίτης την δικαστική οδό, όπως ουδείς θα διενοείτο να προστρέξει στα λυκόπουλα για να ζητήσει προστασία από τον λύκο, και ότι το ίδιο ισχύει κατ’ ανάγκην και για την πρωτοφανή στην ιστορία της ανθρωπότητας υγειονομική δικτατορία...
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