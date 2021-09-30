Κωνσταντίνος Βαθιώτης: «Η δικαστική εξουσία ως φυσαρμόνικα της Διοίκησης».

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

128 views • September 30, 2021





Ότι σε μια δικτατορία δεν έχει κανένα νόημα να ακολουθεί ο πολίτης την δικαστική οδό, όπως ουδείς θα διενοείτο να προστρέξει στα λυκόπουλα για να ζητήσει προστασία από τον λύκο, και ότι το ίδιο ισχύει κατ’ ανάγκην και για την πρωτοφανή στην ιστορία της ανθρωπότητας υγειονομική δικτατορία... Κωνσταντίνος Βαθιώτης: «Η δικαστική εξουσία ως φυσαρμόνικα της Διοίκησης» https://ugetube.com/watch/oHiJtxqsvOuTfe7 https://rumble.com/vn5rcb-38899883.html . ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/kvathiot/posts/4909007912446946 . 24/9/2021.Ότι σε μια δικτατορία δεν έχει κανένα νόημα να ακολουθεί ο πολίτης την δικαστική οδό, όπως ουδείς θα διενοείτο να προστρέξει στα λυκόπουλα για να ζητήσει προστασία από τον λύκο, και ότι το ίδιο ισχύει κατ’ ανάγκην και για την πρωτοφανή στην ιστορία της ανθρωπότητας υγειονομική δικτατορία... Keywords freedomnewslieschristsalvationsatantruthnwozionismwhoglobalizationsoulantichristdictatorship666killerssodomiteprimeministerhellasmitsotakisplandemicgenocite

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