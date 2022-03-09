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Avances Parte 1: 1er audio oculto en DDHH - GRAVE DENUNCIA: Violacion de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación
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147 views • March 09, 2022
Material no apto para entretenimiento.
En este audio oculto se reluce como operan y nos representan nuestras autoridades, empleados estatales, funcionarios públicos y gobernantes los cuales juraron velar por nuestros intereses, bienestar, salud, seguridad y vida.
Claramente se pone al descubierto la ignorancia, mediocridad, desinterés, impericia, negligencia, incumplimientos, oportunismo, egoísmo, manipulación y mentiras, violación de derechos, abusos de poder, traición a la patria e incluso la corrupción cometida por muchos de ellos.
De todo esto se desprenden los gravísimos daños y perjuicios cometidos contra los ciudadanos y toda la Humanidad.
Ante tal dramático cuadro de situación, no es de extrañar la llegada de esta plandemia y el hecho de que la misma sigue y seguirá existiendo.
¿A qué se debe que, como Humanidad, continuamos permitiendo que nos ocurra todo este desastre?
En este audio oculto se reluce como operan y nos representan nuestras autoridades, empleados estatales, funcionarios públicos y gobernantes los cuales juraron velar por nuestros intereses, bienestar, salud, seguridad y vida.
Claramente se pone al descubierto la ignorancia, mediocridad, desinterés, impericia, negligencia, incumplimientos, oportunismo, egoísmo, manipulación y mentiras, violación de derechos, abusos de poder, traición a la patria e incluso la corrupción cometida por muchos de ellos.
De todo esto se desprenden los gravísimos daños y perjuicios cometidos contra los ciudadanos y toda la Humanidad.
Ante tal dramático cuadro de situación, no es de extrañar la llegada de esta plandemia y el hecho de que la misma sigue y seguirá existiendo.
¿A qué se debe que, como Humanidad, continuamos permitiendo que nos ocurra todo este desastre?
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