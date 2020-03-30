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Coronavirus Gebed
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12 views • March 30, 2020
“Liew allemagtige God en skepper van die heelal,
beskerm en bewaar ons teen enige kwaadaardige
virus of plaag. Mag ek,my familie,vriende asook
alle hulpelose lewende wesens veilig wees teen
enige kwaadaardige infeksie. Herhaal hierdie gebed
oor en oor om seeninge van veiligheid en gesondheid
oor die mensdom asook die diereryk te bring.”
beskerm en bewaar ons teen enige kwaadaardige
virus of plaag. Mag ek,my familie,vriende asook
alle hulpelose lewende wesens veilig wees teen
enige kwaadaardige infeksie. Herhaal hierdie gebed
oor en oor om seeninge van veiligheid en gesondheid
oor die mensdom asook die diereryk te bring.”
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