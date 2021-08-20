Als je iets vaak genoeg zegt, beginnen de mensen het te geloven. En..., die strategie is toegepast met, helaas groot succes, door deze US regering. - Ray McGovern



We bevinden ons nu aan het begin van de grootste Rothschild-Israël-VS Khazariaanse Maffia - Anglo-Amerikaanse As, globalistische heerser, die een oorlog tegen de mensheid heeft ontketend. En de inzet is nog nooit zo hoog geweest als nu. Een andere vooraf geplande oorlog wordt nu publiekelijk gecreëerd tegen de Taliban, die (een creatie van) de Rothschild USA zijn, speciaal gecreëerd om de wereldvolkeren te misleiden om deze gruwelijke oorlogsmisdaden tegen henzelf en tegen de mensheid als geheel te steunen, die worden "gerechtvaardigd" onder het mom van een "Strijd tegen Terreur".