Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΓΗ

Μετά την άλωση της Πόλης οι Έλληνες έκαναν πάνω από 120 επαναστάσεις για να ελευθερωθούν. Το αρχιερατείο ήταν πάντοτε ενάντιο. Υπήρχαν αρκετοί απλοί παπάδες με το μέρος των ξεσηκωμένων Ελλήνων, η κεφαλή όμως ήταν πάντα αντίθετη. Φτάνοντας στις μέρες μας, μετά από 6 αιώνες, επιτέλους αυτό φάνηκε στον λαό.... γιατί απλά μας έχουν τελειωμένους και δεν τους νοιάζει πια.

Υπήρξαν βέβαια ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, που βρήκαν όμως τραγικούς θανάτους.



Το Βυζάντιο μισήθηκε τόσο πολύ από τους αιωνίους εχθρούς του ελληνισμού, κι όταν έπεσε τελικά η Πόλη ξεκίνησε η ολική καταστροφή του πνεύματος των Ελλήνων, φτάνοντας στο σήμερα, όπου αντί να ποιούμε την Καινή διαθήκη και να πιστεύουμε στην ανάσταση, μας πήγαν στην παλαιά και γίναμε χριστιανόφωνοι από χριστιανοί ορθόδοξοι. Γίναμε μια βιτρίνα χωρίς ουσία. Γίναμε ανθρωπόμορφοι, μα όχι άνθρωποι.



Ελάχιστα χρόνια μείναμε ελεύθεροι μετά το '21. Με έντεχνο τρόπο καπελώματος άλλαξαν την μορφή της υποδούλωσής μας, να φαινόμαστε ελεύθεροι και να ξαναγίνουμε πιο σκλάβοι από ποτέ. Οι υπαίτιοι ήταν πάντοτε η ίδια φάρα. Τα πρόσωπα αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου, η ανθελληνική ιδεολογία μένει. Και σήμερα ξαναγίναμε μια επαρχία μωαμεθανική με μουσουλμανικό συμβούλιο παρά τω πρωθυπουργώ. Αυτοί τα λένε, όμως ο λαός έχει μείνει στην ιδέα ότι ελευθερωθήκαμε. Όλα όσα συμβαίνουν δείχνουν τις αλήθειες, μα ο λαός γαλουχήθηκε στην ύπνωση με όνειρο την γλυκιά βιτρίνα της απελευθερώσεως. Και είναι τόσο πια φανερή η αλήθεια και τόσο κοιμισμένοι οι Έλληνες, που μας χλευάζουν διαρκώς με κάθε τρόπο. Μας ξεφτιλίζουν γελώντας με τα χάλια μας. Αυτοί οι δήθεν εχθροί μεταξύ τους, ποιμένες και κυβερνώντες, ενωμένοι στην ολική καταστροφή μέχρις ενός των Ελλήνων.



Κι αν φυλάκισαν τον Κολοκοτρώνη δεν ήταν για τους λόγους που σας είπαν.