mRNA Injektionen zur Impfung von Nutztieren weltweit

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Wie “The Defender” berichtet, ist ein weltweites Programm zur Injektion von Tieren im Gange. Demnach soll der Markt für Tierimpfstoffe bis zum Jahr 2030 auf mehr als 26 Milliarden US-Dollar wachsen.
Ziel sei es, nicht nur Nutztieren, sondern auch Haus- und Wildtieren neuartige Impfstoffe zu verabreichen. Darunter: DNA-, RNA- und Vektorimpfstoffe. Auch die “Bill und Melinda Gates Stiftung” soll mit der britischen Regierung an weltweiten Impfungen für Nutztiere arbeiten.