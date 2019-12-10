Den Stora Konspirationen - Del 1 - Bengt Dahlöf

‪Den Stora Konspirationen - Ett föredrag av Bengt Dahlöf‬



Från 11 september 2016 i Göteborg



De största händelserna i världshistorien är förljugna. Pearl Harbor, Vietnamkriget, Titanics förlisning, 9/11-attackerna och Franska Revolutionen är bara ett axplock av händelser där vi har fått en förljugen bild presenterad för oss. Bakom detta ligger en konspiration. Dessa händelser följer en plan vars ursprung kan spåras flera tusen år tillbaka i tiden. Men vilka ligger bakom, hur går de till väga och vad kan vi förvänta oss av framtiden? Bengt kommer att göra ett försök till att reda ut detta under föreläsningens gång. Föreläsningsmaterialet är till större delen hämtat från Bengts blogg även den kallad Den Stora Konspirationen.



Arrangör: Föreningen Cui Bono