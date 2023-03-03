03.03.2023 «Мне кажется, что пора этот цирк с конями остановить». (Выпуск №262. Часть 2 (2))

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brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/1c609b7d-d66f-4544-b609-ddb46da5869e
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/527a4260-1e8b-46e8-9991-47e481b11d50
ru.Vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/03032023-mne-kazhetsya-chto-pora-etot-tsirk-s-konyami-ostanovit-vypusk-262-chast-2-1
ru.Vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/03032023-mne-kazhetsya-chto-pora-etot-tsirk-s-konyami-ostanovit-vypusk-262-chast-2-2
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/03032023-mne-kazhetsya-chto-pora-etot-tsirk-s-konyami-ostanovit-vypusk-262-chast-2-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/03032023-mne-kazhetsya-chto-pora-etot-tsirk-s-konyami-ostanovit-vypusk-262-chast-2-2
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Часть 2
00:00 https://www.youtube.com/watch?v=PJHB_h2ZYOI 2023.01.11. Большие Перемены в 2023 Году
12:31 https://www.youtube.com/watch?v=dHK4-Lls7ys Бунт? Офицеры России требуют Путина уйти в отставку - полное обращение.
22:28 https://www.youtube.com/watch?v=16XIiFm5wOc Миллиардер Пугачев. Сколько у Путина денег, как Путин зажал подарок Люде, флаг Украины над Кремлем
34:59 https://www.youtube.com/watch?v=V-d-Bea_LrU Владимир Зеленский: "Я действительно нюхаю наркотики..."
35:47 https://www.youtube.com/shorts/i-DOAhHcBWs Юмор про Зеленского сбылся
37:36 https://www.youtube.com/shorts/JAGc_lD4Zic бить по теплостанциям зимой… это заставить ненавидеть русских
40:15 https://www.youtube.com/shorts/mMs7ZYR6EkI Хакамада - родине мы ничего не должны
https://www.youtube.com/shorts/hb7jJEz3cIA Хакамада... они не идиоты
42:23 https://www.youtube.com/shorts/dG0-9OEIq_w Лучще отсидеть в тюрьмн чем….
46:56 https://ngs.ru/text/family/2023/02/08/72038420/ Яблоко от яблони: 9 милых фото, на которых дети повторили снимки своих родителей в том же возрасте
51:01 https://www.youtube.com/watch?v=0na2wBRdvd4 Чудо на войне
57:11 https://bastyon.com/index?ss=%22ВАКЦИНИРОВАННЫМ%20ТРЕБУЕТСЯ%20ОСОБЕННОЕ%20ПОКАЯНИЕ%20И%20ОТЧИТКА!%22%20СТАРЕЦ%20ДОСИФЕЙ%20(ГРЕЦИЯ)&v=8b380748721688f645fab3b8384e47c96d2e36f44525b9697bf614681cc03eff "ВАКЦИНИРОВАННЫМ ТРЕБУЕТСЯ ОСОБЕННОЕ ПОКАЯНИЕ И ОТЧИТКА!" СТАРЕЦ ДОСИФЕЙ (ГРЕЦИЯ)
1:02:28 https://www.youtube.com/watch?v=DJFBXpchIlA Цифровой ГУЛАГ. Воскресный стрим с Майклом Таланом. О Telegram, YouTube, войне, IT и мире
1:07:22 Таинственное облако перед землетрясением https://youtube.com/shorts/luo-VLvda5U?feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=w4yz9oYM_Xk Необычные вспышки света на камерах наблюдения - предвестники землетрясений?
https://www.youtube.com/watch?v=CDiYHAiVkmQ За землетрясением в Турции могут стоять американские военные
1:12:57 https://www.youtube.com/watch?v=6Nm2AeviIwc Чудеса после землетрясения ПОРАЗИЛИ ВСЕХ
https://www.youtube.com/shorts/BpIgy4Pv4XY Стойте дети за этой стеной
1:16:09 https://www.youtube.com/watch?v=BD-9CVQBB4I Осуждение и расплата. Всем на заметку!
1:42:35 https://www.youtube.com/watch?v=AvW8yeCQ2b4 ТОТ самый ПЬЮЩИЙ СВЯЩЕННИК - ВИДЕЛИ ЕГО?
1:46:54 https://www.youtube.com/watch?v=moF1qnjG47o Афонский старец Даниил Катунакский. Житие. Аудио
1:54:51 https://www.youtube.com/shorts/q0GfeBGvsqU Суеверие Ксения Питербургская
1:57:17 https://www.youtube.com/shorts/XsR80emaScs Прикол с треугольником
2:03:04 https://www.youtube.com/watch?v=hTUMT4FXvIo Кот с гусятами
https://www.youtube.com/watch?v=lFdxOR4cmzI
2:07:37 https://www.youtube.com/watch?v=crzKlcScbw8 Солевые повязки творят чудеса. Почему об мало кто знает?