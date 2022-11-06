Геноцид по Швабу. Виктория ПреобРАженская. Читает Автор

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Виктория ПреобРАженская. «Геноцид по Швабу». Читает Автор.
https://youtu.be/qWY6hBzN83s
Текст: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/genocid-po-shvabu
«Что и говарить! Украина первой попала под раздачу. И неудивительно. Точка отсчёта АпоКАЛИпсиса — 48 градус г. Донецк — место РАждения Мессии Эпохи Водолея. А Киев — 50 градус — место Её Явления. Но славяне сами отказались от своего Спасения, а потому, путь, по которому повели их тёмные поводыри, и привёл к геноциду на территории Руси-Страдалицы — Земли Обетования Матери Мира.
Во время военного положения украинскими депутатами втихаря был принят скандальный антиконституционный закон №4142, который, несмотря на многочисленные петиции и протесты несогласных украинцев, был подписан Зеленским. А это значит, что уже с апреля 2023 года, т.к. этот закон вводится в действие через полгода, вместо двенадцати месяцев, начинается медицинский апартеид...»
(Виктория ПреобРАженская. «Вековой план Антихриста», 11.10.2022).
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Да Будет Свет!
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).
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