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Doctothon - Spécial Effets secondaires - Partie 2 - 1/2
luciole
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0 view • April 19, 2022
17 avril 2022 : https://crowdbunker.com/v/vCzuq7tm2
DOCTOTHON : https://crowdbunker.com/@Doctothon-org
DOCTOTHON LIVE

Cette fois, ça y est! On peut l'annoncer!
Bloquez vos agendas, parlez-en, invitez des amis à le regarder avec vous, y compris les non convaincus.
TOUT LE MONDE est concerné.
Cette nouvelle édition du Doctothon de 24 heures sera focalisée sur les effets secondaires des injections expérimentales, et permettra aux professionnels de la santé, aux associations et aux victimes de délivrer leurs témoignages dans de courtes séquences de dix minutes.
L'émission en direct pourra être suivie sur notre chaîne CrowdBunker, ainsi que sur nos canaux du Doctothon et ceux de nos nombreux médias partenaires (Kairos Presse, Belgian Alternative Media, INCI TV, ADP TV, TWEB, ...). Vous pourrez également retrouver l'émission en différé via les liens qui vous seront communiqués.
Il reste quelques places libres pour des témoignages lors du LIVE de 24h du week-end prochain, le "Doctothon - Spécial Effets secondaires". Si vous avez un témoignage à nous délivrer, que vous soyez personnel soignant, pompier, association/collectif ou personne victime, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à [email protected] en nous expliquant en quelques lignes votre situation et pour réserver au plus vite votre créneau horaire.

L'Originale K - Ce n'est pas un vaccin (Clip Officiel) : https://odysee.com/@L'originale-K:6/l'originale-k-ce-n'est-pas-un-vaccin:f
L'originale K - Officiel : https://odysee.com/@L'originale-K:6
Keywords
vaccinseffets secondairesdoctothonimposture pandemique
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