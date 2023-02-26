Citas inéditas de Elena White sobre bolas de fuego, Nashville, Tennessee

Para más detalles sobre este tema seguir leyendo debajo.





Nota: Lo siguiente se refiere a otro video (referido más abajo), no al publicado aquí arriba.





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El video que estoy compartiendo debajo de este texto, fue editado, porque algunos se dieron cuenta de un error doctrinal (de la persona del canal original en inglés, no de EGW)





Cuando escribí sobre el mismo en youtube, alguien me escribe y me comparte un enlace diciéndome que ahí le había quitado esa parte de la que comenté.





Espero que sirva para dar una idea profética e histórica sobre lo que se ha venido compartiendo de las bolas de fuego sobre las ciudades.





Si encuentra algo adicional que no corresponde con un Escrito está, sea de la biblia o el espíritu de profecía, por favor, ponga atención a la advertencia dada.





Gracias a la persona del otro canal por remover la parte que no corresponde.





(Este servidor cree en la Deidad Bíblica, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo)





https://youtu.be/skQixzrmwUw









Citas en inglés y español publicadas en mi webpage:





https://loud-cry.com/wordpress/index.php/2022/11/11/balls-of-fire-over-the-world/ (English - Inglés)





https://loud-cry.com/wordpress/index.php/2022/11/11/bolas-de-fuego-sobre-el-mundo/ (Spanish - Español)









Enlace a Telegram sobre lo anterior - https://t.me/LoudCry777/335









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Enlace adicional sobre Eventos proféticos y el conflicto inminente:





Eventos proféticos Mateo 24 - 01





https://rumble.com/v28uvhq-eventos-profticos-mateo-24-01.html